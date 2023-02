Król Edward VII miał bardzo burzliwe życie uczuciowe. Monarcha spotykał się z wieloma kobietami, a jego ulubioną damą do towarzystwa była przodkini królowej małżonki Camilli. "Moja prababka i twój pradziadek byli kochankami. Co ty na to?" - rzekomo te słowa miała wypowiedzieć ukochana monarchy, gdy w latach 70. XX wieku poznała przyszłego władcę Zjednoczonego Królestwa. Poznajcie historię Alice Keppel.

Najsłynniejsza kochanka króla Edwarda VII. Alice Keppel zachwycała urodą

Alice Frederica Edmonstone urodziła się w 1868 roku i spędziła dzieciństwo w zamku Duntreath w Szkocji. Z rodzinnego domu wyprowadziła się w wieku 23 lat, gdy poślubiła podpułkownika George'a Keppela, brytyjskiego oficera królewskiego.

Prababcia królowej małżonki Camilli słynęła z niesamowitej urody. Wszyscy zachwycali się jej kasztanowymi włosami, dużymi niebieskimi oczami i wąską talią. Wdzięki Alice dostrzegł także ówczesny monarcha Wielkiej Brytanii. Poznali się w 1898 roku, kiedy Edward VII miał 57 lat, a Keppel 30.

Co ciekawe, o ich romansie wiedział zarówno George Keppel, jak i królowa Aleksandra. Oboje nie mieli nic przeciwko temu. Małżonek Alice zapytany o jej związek z monarchą miał powiedzieć:

Nie mam nic przeciwko temu, co ona robi, dopóki zawsze wraca do mnie.

Sam również nie był wierny żonie. Z kolei królowa Aleksandra darzyła Alice sympatią i zdecydowanie wolała ją od poprzedniej kochanki króla, Daisy Warwick.

Keppel znana była z łagodzenia nieobliczalnych zachowań monarchy. Często gościła też na ważnych uroczystościach, gdzie zaproszeni goście nie szczędzili komplementów pod jej adresem.

Gdy król nie zgadzał się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, ja dzięki niej [Alice Keppel - przyp.red.] mogłam doradzić mu, aby zaakceptował politykę rządu. Była bardzo lojalna wobec króla i jednocześnie bardzo kochała swój kraj. - miał powiedzieć o Keppel wicekról Indii.

Alice Keppel i Edward VII byli razem przez dwanaście lat. Ich romans zakończyła śmierć monarchy w 1910 roku.

