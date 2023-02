Jann to prawdziwe objawienie polskich preselekcji do Eurowizji. Artysta z piosenką "Gladiator" bardzo spodobał się telewizyjnej publiczności, która przyznała mu najwyższą notę 12 punktów. Niestety jury pokrzyżowało plany Janna i ostatecznie bilet do Liverpoolu zdobyła Blanka. Okazuje się, że rodzina utalentowanego artysty przed laty brała udział w programie "Nasz nowy dom". Swoimi wspomnieniami podzieliła się teraz Katarzyna Dowbor.

23-letni Jan Rozmanowski z muzyką związany jest od dawna. Jako dwunastolatek śpiewał już w Operze Narodowej, a wokalistyki uczył się na prestiżowej londyńskiej uczelni BIMM. Artysta pochodzi z Garwolina i ma siedmioro rodzeństwa. W 2013 roku rodzina Janna wzięła udział w programie "Nasz nowy dom".

Wspominam to bardzo dobrze. Na pewno była to dla nas bardzo fajna szansa. Co prawda, to było dawno, ale było bardzo fajnie. Ostatecznie był z tego bardzo pozytywny impakt - powiedział Jann w rozmowie z Jastrząb Post.

Okazuje się, że pomimo tego, że program był realizowany dekadę temu, Katarzyna Dowbor doskonale pamięta małego Jana. Dziennikarka wyjawiła, że kibicowała mu podczas niedzielnego finału preselekcji.

Oglądałam Janka, trzymałam za niego kciuki. Jestem nim zachwycona i uważam, że powinien wygrać. Super chłopak. Rośnie nam duża gwiazda - powiedziała Katarzyna Dowbor w rozmowie z "Faktem".

Katarzyna Dowbor przyznała, że doskonale pamięta całą rodzinę i ciepło ich wspomina.

To było dziesięć lat temu i to był drugi odcinek programu "Nasz nowy dom". Pamiętam doskonale całą rodzinę. Oni mieli trudną sytuację życiową. Musieli się przeprowadzić z Lublina pod Garwolin do babci. Ta sytuacja ich zaskoczyła, ale byli bardzo pogodni i uśmiechnięci, dzieciaki zrobiły na mnie duże wrażenie i będę ich zawsze pamiętać.

Dzieciaki mnie zadziwiały swoją mądrością, zaradnością i umiejętnością bycia razem. Fajna rodzina, bardzo ze sobą zżyta. Dużo czasu z nimi wtedy spędziłam - dodała Katarzyna Dowbor.

Dziennikarka podkreśliła też, że 14-letni wówczas Jan już wtedy zachwycał talentem. Wspomniała, że podczas nagrań programu zaśpiewał przed całą ekipą i wszyscy byli pod wrażeniem jego głosu.

Myślicie, że przed Jannem teraz wielka kariera?