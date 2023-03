Kolorowy ptak polskich mediów – tak śmiało można opisać Magdę Gessler. Jako wymagająca szefowa kuchni dała się poznać w programach takich jak "Kuchenne rewolucje" czy "MasterChef". Zawsze wygląda nienagannie, a jej burza loków i wyrafinowany makijaż rzucają się w oczy z daleka. Czasami gwiazda telewizji decyduje się jednak pokazać w naturalnej wersji.

Magda Gessler wypoczywa bez make-upu

Magda Gessler bez makijażu rzadko się pokazuje. Robi to jednak zdecydowanie częściej niż inne gwiazdy. Celebrytka nie ma oporów, by opublikować w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym pokazuje się bez starannego make-upu czy ułożonych misternie loków. Często pretekstem do takiego naturalnego wyglądu są dla niej podróże.

Podczas wakacji każdy z nas stara się wypocząć najlepiej, jak potrafi. Dla niektórych, w tym znanej restauratorki, urlop wiąże się także z odpuszczeniem sobie makijażu czy nakładania peruki. Magda Gessler ma w sobie dużo luzu i podchodzi do wyglądu z dystansem. Nie boi się pokazać, jak wygląda, gdy wypoczywa.

Magda Gessler bez makijażu Screen z Instagram.com/magdagessler_official/

Magda Gessler bez makijażu

Podczas jednej z podróży Magda Gessler nagrała stories, na którym pozuje właśnie bez makijażu. Gwiazda wygląda inaczej niż w telewizji. Jednak fani uważają, że w takim wydaniu też prezentuje się świetnie.

Pięknie pani bez makijażu, cudowne oko, natura w pani przypadku to cudo.

W tych naturalnych włosach wygląda pani tak świeżo i dziewczęco...

Wygląda pani cudownie, pani Magdo, komentują.

Magda Gessler bez makijażu fot. instagram.com/magdagessler

W innym wpisie, gdy Magda Gessler pokazała się bez peruki i makijażu, ktoś jednak miał inne zdanie:

A ja tam wolę panią Magdę w makijażu i burzy loków. Wtedy jest oryginalna, śliczna.

A wy, które oblicze Magdy Gessler wolicie? Wypoczętą, bez makijażu czy surową jurorkę w wystylizowanej peruce i pełnym make-upie?