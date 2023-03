Joanna Przetakiewicz w tym roku skończy 56 lat. Bizneswoman nie ukrywa, że lubi dobrze się prezentować. Przykłada wagę do tego, w czym się pokazuje. Głośno mówi o swoich poglądach. "Nigdy nie powinno nam przestać zależeć na własnym wyglądzie. Niezależnie od sytuacji materialnej musimy być zadbane, ubrane adekwatnie do okoliczności i w dobrym stylu. Mieć na sobie wypraną bluzkę i umyte włosy" - uważa. Teraz nosi blond fryzurę, dalej zachwyca sylwetką. A jak było dawniej?

Joanna Przetakiewicz na zdjęciu z przeszłości. Tak wtedy wyglądała

Przetakiewicz jest mamą trzech synów. Pierwszego z nich urodziła w wieku 20 lat, w krótkim odstępie dołączyli do niego bracia. Joanna nigdy nie ukrywała, że chciała wychowywać dzieci i że czuła instynkt. Jest bardzo dumna z Aleksandra, Filipa i Jana, bowiem mężczyźni odnoszą sukcesy w swoich branżach. Joanna Przetakiewicz chętnie pokazuje ich zdjęcia na Instagramie. Jeden z takich postów był okazją do wspominków, a bizneswoman opublikowała kadr z czasów dzieciństwa chłopców. Przetakiewicz już wtedy nosiła jasne włosy, na ujęciu miała opaskę. Radośnie uśmiechała się do obiektywu, a uwagę zwróciły jej cienkie brwi - takie były kiedyś modne, więc widać, że od zawsze podążała za trendami.

Joanna Przetakiewicz z synami Instagram.com/ joannaprzetakiewicz

Joanna Przetakiewicz ma swoje urodowe triki

Joanna Przetakiewicz chętnie dzieli się swoimi trikami na zachowanie urody. Często stosuje peelingi, a także bierze kąpiele z dodatkiem soli himalajskiej. Poza tym dba o odpowiednie oczyszczanie cery oraz stosuje kosmetyki z dobrym składem. Jednak bizneswoman nie ukrywa tego, że korzysta z medycyny estetycznej. "Nie ma się czego wstydzić, to nie jest nienormalne, że chcesz czegoś lepszego dla siebie ładniejszego, chcesz więcej, nie ma w tym nic złego" - mówiła w rozmowie z Pudelkiem.

