Magdalena Stępień związana była z Jakubem Rzeźniczakiem, z którym doczekała się syna Oliwiera. Para rozstała się jeszcze przed jego narodzinami. Na początku 2022 roku influencerka w poście na Instagramie napisała, że jej syn jest chory i ma rzadkiego guza wątroby. Stępień zbierała pieniądze na kosztowne leczenie chłopca. W lipcu zrozpaczeni rodzice poinformowali, że Oliwier nie żyje. Po tragicznych wydarzeniach modelka zniknęła z mediów społecznościowych. Dziś znów jest aktywna na Instagramie i udziela się w mediach, gdzie opowiada o stracie syna i wspiera inne kobiety, które są po podobnych przejściach. Okazuje się, że w życiu Magdaleny Stępień ktoś się pojawił i to już jakiś czas temu.

Zobacz wideo Magdalena Stępień o filmie Stanowskiego na temat Rzeźniczaka

Magdalena Stępień ma nowego partnera. "Razem lepiej"

Magdalena Stępień poleciała na urlop do Dubaju, skąd publikuje relacje w mediach społecznościowych. Na jednym ze zdjęć trzyma za rękę tajemniczego mężczyznę, a podpis daje do zrozumienia, że to jej partner.

Razem lepiej - napisała.

Magdalena Stępień na romantycznym ujęciu z partnerem Instagram.com/magdalena___stepien

W rozmowie z Plejadą Magdalena Stępień potwierdziła, że jest zakochana i to od jakiegoś czasu. Dopiero teraz zdecydowała się na publikację wspólnego zdjęcia.

Dopiero teraz się zdecydowałam, tak jak mówiłam wcześniej, nie będę pokazywać mojego prywatnego życia z partnerem na Instagramie - powiedziała Plejadzie.

Pozostaje nam życzyć szczęścia. Przypominamy, że Jakub Rzeźniczak po rozstaniu z byłą dziewczyną również związał się z kimś innym. Jego wybranką jest Paulina, z którą w listopadzie wziął ślub w Miami.