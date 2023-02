Małgorzata Rozenek stale krytykowana jest przez internautów, którzy co rusz doszukują się w jej wyglądzie ingerencji specjalistów z zakresu medycyny estetycznej. Gwiazda faktycznie dostrzega takie komentarze, ale otwarcie przyznaje, że przyzwyczaiła się i ją to nie rusza. Nic więc dziwnego, że patrząc na nowe zdjęcia, można było odnieść wrażenie, że zaczerwieniony ślad to blizna po jednym z takich zabiegów.

Małgorzata Rozenek miała ślad za uchem. To nie blizna

Kilka lat temu lekarka Anna Adamczyk wzięła pod lupę "Perfekcyjną" i wypunktowała, co prawdopodobnie gwiazda sobie poprawiła. Szczegółowo wszystko opisała w opublikowanym na Instagramie poście. Adamczyk zaznaczyła, że zarysowane policzki to prawdopodobnie zasługa kwasu hialuronowego, a piękny uśmiech to efekt licówek i powiększonych ust.

Widzimy zarysowane policzki - prawdopodobnie również modelowanie kwasem hialuronowym.

Lekarka nie wyklucza jednak, że być może Rozenek skorzystała także z innych sposobów na poprawienie konturu twarzy.

Jeśli chodzi o dolne piętro twarzy - widać, że uległo znacznej poprawie, co zapewne jest zasługą ćwiczeń i diety. Jeśli jednak efekty uzyskane tym sposobem są niezadowalające - możemy zrobić liposukcję podbródka oraz linii żuchwy, a następnie lifting nićmi w celu trwałej poprawy.

Wydać by się mogło, że to jeden z tych zabiegów sprawił, że przy uchu Rozenek, oprócz marszczeń skóry, widzimy bliznę. Gdy prowadząca "Dzień dobry TVN" pozowała w kucyku do zdjęć paparazzi, trudno było nie zwrócić na nią uwagi. Jak zdradziła nam osoba z produkcji:

To ślad, który powstał po plastrze. Małgorzata ma za jego pomocą przyczepiony odsłuch - dowiedzieliśmy się.

Ujęcia w przybliżeniu znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Małgorzata Rozenek Plotek Exclusive

