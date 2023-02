Natasza Urbańska podczas preselekcyjnego występu bardzo się starała. Nie pomogło nawet zjeżdżanie z sufitu głową w dół. Prowadzący "Pytania na śniadanie" nie dokładali jej słów krytyki. Skupili się przede wszystkim na show, jakie dała, a nie na niedoszlifowanym - zdaniem wielu - wokalu. Komplementy jednak zaczęły zmierzać w dziwnym kierunku. Łukasz Nowicki próbował ratować sytuację.

"Pytanie na śniadanie". Nataszy Urbańskiej nie poszło. Co ma do tego wiek?

Aleksandra Grysz, czyli prowadząca show-biznesowego cyklu o gwiazdach w "Pytaniu na śniadanie", omawiała z Łukaszem Nowickim niedzielne preselekcje do Eurowizji. Odniosła się do Nataszy Urbańskiej i zaczęła sugerować, że i tak należy ją docenić, patrząc na to... ile ma lat.

Eliminacje otworzyła Natasza Urbańska ze swoim utworem "Lift U Up". Ja powiem tak: chciałabym, będąc w wieku Nataszy... - zaczęła.

Szybko jednak zorientowała się, że wniosek nie zmierza w dobrym kierunku.

(...) oczywiście nie wypominając wieku, bo jest jeszcze młodą kobietą... - kontynuowała Grysz.

Łukasz Nowicki przerwał prowadzącej i skomplementował Urbańską, która ma 45 lat.

Chyba ma 30 lat, tak? - dopytywał Łukasz Nowicki.

Grysz jednak kontynuowała swoją wypowiedź i starała się skupić na różnych aspektach występu Urbańskiej. Pominęła jednak wzmiankę o wokalu, który powinien mieć przecież kluczowe znaczenie. Internauci krytykowali Urbańską zresztą za to, że nie potrafiła zapanować nad oddechem, a wybrana przez nią piosenka zupełnie nie nadała się na Eurowizję.

Plus vat, jak to mówi mój tata. Świetnie się rusza na scenie i to trzeba docenić. Rozpaliła nas do czerwoności - doprecyzowała.

Urbańska ma 45 lat i to chciała zapewne podkreślić prowadząca. Przez nieodpowiedni dobór słów wyszło jednak dość nietaktownie.

Eurowizja 2023. Natasza Urbańska w ogniu krytyki internautów

