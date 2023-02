26 lutego odbyły się preselekcje do Eurowizji. Wydarzenie było emitowane na antenie Telewizji Polskiej. Zwyciężczynią została Blanka Stajkow z utworem pt. "Solo". Wokalistka uplasowała się na pierwszym miejscu wśród jury i drugim u widzów. Tym samym pokonała największego rywala, a przede wszystkim faworyta fanów, Janna. Decyzja o jej zwycięstwie spotkała się z wieloma kontrowersjami. Zaraz po ogłoszeniu wyników słychać było buczenie. Internauci wylali falę frustracji w sieci. Pojawiły się również głosy o ustawieniu konkursu. Okazuje się, że rywalizację zacięcie śledziła Sandra Kubicka. Niestety, wyniki nie przypadły jej do gustu. Modelka wbiła szpilę artystce.

Sandra Kubicka o zwycięstwie Blanki. Wbiła jej szpilę

Sandra Kubicka na bieżąco oglądała przebieg preselekcji do Eurowizji, o czym informowała fanów na Instagramie. Zaraz po ogłoszeniu wyników, modelka zamieściła jednoznaczne zdjęcie, na którym widzimy kadr uśmiechającej się Blanki oraz ironiczny podpis. Załączony wpis nie pozostawia wątpliwości co do tego, co celebrytka myśli o zwyciężczyni preselekcji i jej twórczości muzycznej.

Disco polo leci reprezentować Polskę - napisała na Instagramie.

Sandra Kubicka o zwycięstwie Blanki w preselekcjach. Nie gryzła się w język fot. Instagram/@sandrakubicka

Tomaszewska wbija szpilę Kubickiej. Sugeruje, że jest hipokrytką

Niezadowolenie Sandry Kubickiej ma swoje powody. Modelka już jakiś czas wcześniej miała upatrzonego faworyta, którego obdarowywała największym poparciem. Był nim Dominik Dudek, który zwyciężył 13. edycję programu muzycznego "The Voice of Poland".

Po zakończonym koncercie Sandra Kubicka okazała wsparcie swojemu ulubieńcowi. Na Instagramie zamieściła zdjęcie Dominika, pod którym nie szczędziła mu komplementów. Być może tym wpisem dała do zrozumienia, że jej zdaniem zwyciężczyni preselekcji nie jest aż tak utalentowana muzycznie.

Dominik śpiewa, gra na gitarze, komponuje i pisze swoje piosenki. Dla mnie muzyka to instrumenty - napisała na Instagramie.

A wy co o tym sądzicie? Kibicowaliście Blance Stajkow, a może mieliście innego faworyta?