Blanka, właściwie Blanka Stajkow, wygrała preselekcje "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję". Decyzją widzów i jurorów artystka będzie reprezentować Polskę na Eurowizji w 2023 roku. W finałowym koncercie pokonała między innymi Nataszę Urbańską, Maję Hyży czy Janna, który był faworytem wielu odbiorców. O młodej piosenkarce zrobiło się głośno w 2021 roku. Jak do tej pory wyglądała jej kariera?

Blanka reprezentantką Polski na Eurowizji 2023. Kim jest?

Blanka Stajkow jest 23-letnią DJ-ką i modelką. Urodziła się 23 maja 1999 roku w Szczecinie. Ma polsko-bułgarskie korzenie. Muzyką zaczęła się interesować już w wieku 14 lat. To właśnie wtedy napisała swoją pierwszą piosenkę.

Jako nastolatka przez jakiś czas mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Tam występowała z gitarą na sesjach Open Mic w pubach w Los Angeles i Nowym Jorku. Można było jej posłuchać w klubie The Bitter End, w którym swoje początki miała także Lady Gaga.

W Polsce dała się poznać szerszej publiczności w 2021 roku, gdy wystąpiła w dziesiątej odsłonie programu "Top Model". Mimo że nie zaszła daleko, ten rok był dla niej przełomowy. Wypuściła swój debiutancki singiel "Better", który na Youtube ma 460 tysięcy odsłon. Większą popularność przyniósł jej również udział w teledysku do piosenki Smolastego, z którym następnie się związała. Ten związek to już jednak przeszłość. Po jakimś czasie artystka podpisała kontrakt z wytwórnią Warner Music Poland i z jej pomocą wydała popularny utwór "Solo".

"Solo" to utwór, który zdążyli pokochać polscy słuchacze. W ciągu ostatnich miesięcy zdobył 11 milionów wyświetleń na Youtube. Razem z Blanką, piosenkę skomponowali Maciej Puchalski, Mikołaj Trybulec, Bartłomiej Rzeczycki i Marcin Górecki. Tekst współtworzyły Maria Droberg i Julia Sundberg.

Jak się okazało, nie każdy jest zadowolony z wyboru Blanki jako reprezentantki Polski. Tuż po werdykcie w sieci zawrzało. Internauci wyrazili swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych. Pojawiły się nawet głosy, że preselekcje były ustawione.

Jak masz trochę honoru to zrezygnuj, nikt nie chce, żebyś nas reprezentowała.

Z całym szacunkiem, oddaj miejsce Jannowi i nas nie ośmieszaj.

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że to wszystko jest ustawione.

To tylko kilka z wielu komentarzy. Część fanów Eurowizji uważa, że Blanka powinna dobrowolnie zrezygnować z udziału w konkursie. Twierdzą, że nie ma szans na zdobycie wysokiego miejsca.

67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 9, 11 i 13 maja w Liverpoolu. Cieszycie się, że Blanka będzie reprezentować Polskę?

