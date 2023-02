Natasza Urbańska na preselekcjach do tegorocznej Eurowizji wystąpiła z piosenką "Lift u up", która jest połączeniem elektronicznego brzmienia z mocnym, rockowym głosem. Artystka po raz czwarty próbowała się dostać do konkursu, jednak bezskutecznie. Po jej występie w mediach zawrzało. Internauci zwrócili uwagę na choreografię, ale mieli wiele zarzutów co do wokalu. Jak na to zareagowała Urbańska? Opublikowała nowy post na Instagramie.

Natasza Urbańska zareagowała po przegranej podczas preselekcji do Eurowizji

Natasza Urbańska podczas tegorocznych preselekcji wystąpiła na scenie w iście rockowym stylu. Artystka uplasowała się na siódmym miejscu. Widzowie ostro skomentowali jej występ. Nie pomogło nawet zjeżdżanie z sufitu głową w dół. Zauważyli, że utwór nie brzmiał dobrze na żywo i ocenili, że artystka za bardzo skupiła się na wydobyciu dźwięków, nad którymi nie do końca panowała.

Po fali krytyki Natasza opublikowała nowy post na Instagramie. Nie odniosła się do komentarzy dotyczących jej wokalu.

Moi drodzy, ja już w domu! Dziękuję wam za każdego wysłanego sms’a, za ten ogrom wsparcia, który od was dostaję! Wzruszenie ogromne - zaznaczyła artystka, oznaczają również osoby, którym była wdzięczna za pomoc i wsparcie.

W komentarzach internauci ponownie wyrazili swoje niezadowolenie z występu, podkreślając, że wypadł fatalnie. Ich zdaniem artystka za bardzo skupiła się na choreografii, kompletnie nie panując nad dźwiękiem.

To była masakra. Chyba podmienili Nataszę, to nie mogła być ona.

Komentujący słyszeli występ? Bo tańczy pani świetnie, wygląda mega ale czy to nie konkurs piosenki? Wyszło fatalnie.

Niestety dla mnie to był okropny występ . Jedynie jako show to piękne występy taneczne - czytamy.

Nie zabrakło i głosów obrony.

Pani Nataszo ma pani duży talent , piękny , mocny głos, tylko inna piosenka może miała by większe szanse.

Uważam, że ma pani ogromny talent, głos, urodę, pięknie się pani porusza na scenie, ale ta piosenka, to jednak nie to.

A wam jak podobał się występ Nataszy Urbańskiej?