W tym roku faworytem widzów w preselekcjach do Eurowizji 2023 był zdecydowanie Jann z utworem "Gladiator". O tym, kto pojedzie reprezentować Polskę w 67. Konkursie Piosenki Eurowizji zdecydowali widzowie i jury. To członkowie komisji przyznali Blance najwięcej głosów, dzięki czemu została reprezentantką Polski w nadchodzącym konkursie. Co więcej, w tabeli z wynikami prowadzący koncertu nie podali głosów widzów w procentach, co wzbudziło ich dodatkowe wątpliwości. Internauci zauważyli także, że na stronie TVP artykuł o zwycięstwie Blanki pojawił się już o godzinie 15:33, kiedy wyniki preselekcji zostały ogłoszone dopiero po godzinie 19.

REKLAMA

Nie tylko Mel C podziękowała TVP. Farna i Krawczyk też odmówili współpracy

Zobacz wideo Maja Hyży o preselekcjach do Eurowizji

Eurowizja 2023. Wyniki preselekcji były ustawione?

Na profilu na Facebooku "Let's talk about ESC", poświęconemu Konkursowi Piosenki Eurowizji, pojawił się post, w którym wynik zostaje poddany wątpliwościom.

To nie jest fejk. News o zwycięstwie Blanki pojawił się dziś już o godz. 15:33. Rozumiem, że można przygotować sobie draft, ale ta sprawa wymaga zwyczajnie zabezpieczenia i zbadania.

Autor zwraca uwagę na to, że w ostatniej chwili zmieniono zasady głosowania. Przypominamy też, że w zeszłym roku Polska była jednym z krajów oskarżonych o manipulację głosami.

Piszę o tym wobec pojawiających się wątpliwości co do uczciwości procesu głosowania jury, zmian regulaminowych w ostatniej chwili, braku informacji w zakresie indywidualnych not jurorów i cząstkowego wyniku głosowania publiczności. Stawiam pytanie o zachowanie zasad transparentności niezbędnego dla nadawcy publicznego. Kolejny rok i kolejny problem związany z etyką.

Internauta zastanawia się także nad tym, czy Agustin Egurrola powinien być członkiem jury.

W ilu i których piosenkach był odpowiedzialny lub jego współpracownicy za choreografię i taniec? - dodaje.

Internauci nie kryli wściekłości po ogłoszeniu wyników preselekcji. To tylko niektóre z komentarzy.

Mogliście nie organizować preselekcji, tylko od razu ją wysłać, byłoby taniej, oszczędzilibyście ludziom nerwów. Dziękujemy TVP za te dwie godziny niepotrzebnej ustawki.

Piękna ustawka jak zawsze.

Chętnie zobaczyłabym dokładne wyniki głosowania widzów.

Eurowizja 2023. Po występie Janna zawrzało. Jury zostało wybuczane

Skontaktowaliśmy się z Telewizją Polską z prośbą o komentarz w sprawie oskarżeń o ustawione wyniki preselekcji, ale do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.