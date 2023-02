Roksana Węgiel jako pierwsza Polka zwyciężyła Eurowizję Junior. Wtedy była nastolatką, a dziś wkracza w dorosłość, co można zauważyć po jej wypowiedziach i wizerunku scenicznym. Co Węgiel wybrała na występ podczas polskich preselekcji do Eurowizji 2023? Postawiła na kobiecą stylizację.

Roksana Węgiel zachwyca kobiecością. Na preselekcje wskoczyła w gorset

Podczas prezentacji "Anyone I Want To Be" widzowie nie mogli oderwać wzroku od młodej wokalistki. Odziana w biały gorset i szerokie, szare spodnie wkroczyła na scenę TVP. Jak wam się podoba w takiej odsłonie?

Roksana Węgiel KAPiF.pl / KAPIF.pl

Piosenkarka postawiła przy tym na pofalowane włosy i subtelny makijaż podkreślający jej urodę. Warto podkreślić, że Węgiel ma w tym roku maturę. Egzamin dojrzałości jest poprzedzony studniówką, ale piosenkarka odpuszcza sobie tę imprezę, o czym poinformowała brzesko.naszemiasto.pl.

Nie idę na studniówkę. Tak sobie postanowiłam. Nie jestem zbyt zżyta ze swoją klasą, więc stwierdziłam, że zrezygnuję. Mam na ten czas zaplanowane inne działania związane z nową płytą, więc uznałam, że tak będzie lepiej.

W polskich preselekcjach uczestniczyli: Kuba Szmajkowski z utworem "You Do Me", Ahlena z piosenką "Booty", Natasza Urbańska z "Lift You Up", Blanka z utworem "Solo", Dominik Dudek z piosenką "Be Good", grupa Felivers z piosenką "Never Back Down", Maja Hyży z utworem "Never Hide", Jann z utworem "Gladiator", Alicja Szemplińska z "New Home" i Yan Majewski z utworem "Champion". W tym roku to Blanka miała najwięcej szczęścia. Również według jury wypadła najlepiej ze wszystkich artystów.

