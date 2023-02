Zendaya w górze od bikini na rozdaniu nagród. Ale zaraz, co ona ma na palcu?!

Zendaya była gwiazdą sobotniego wieczoru w czasie gali rozdania nagród NAACP w Los Angeles. Aktorka pokazała się w dwóch kreacjach vintage, ale największą uwagę zwraca dobór biżuterii.

Zendaya zachwyciła na gali rozdania nagród. Spójrzcie jednak na jej palec!

Aktorka na sobotni wieczór wybrała aż dwie kreacje. Pierwsza, czarno-zielona z głębokim dekoltem, to dzieło domu mody Versace z roku 2002. W środku wieczoru Zendaya przebrała się błyskawicznie z drugą kreację, z domu mody Prada. Biel stanika à la bikini i sukni pięknie kontrastowała z kolorem skóry aktorki.

Zendaya na rozdaniu nagród NAACP Fot. Richard Shotwell/Invision/AP)

Zendaya postawiła w tym przypadku na oszczędne dodatki, o ile można tak nazwać bransoletkę wysadzaną diamentami i pokaźnych rozmiarów pierścionek. To właśnie on wzbudził ogromne zainteresowanie fanów na Instagramie.

Czyli będziemy udawać, że nie widzimy tego pierścionka?! - czytamy w jednym z najpopularniejszych komentarzy pod zdjęciem.

Zendaya i jej pierścionek Richard Shotwell / Richard Shotwell/Invision/AP

Zendaya co najmniej od 2016 roku spotyka się z Tomem Hollandem. Para utrzymuje związek poza zasięgiem mediów i nie afiszuje się uczuciem na ściankach zdjęciowych. Jednak od pewnego czasu plotkuje się, że Holland poprosił już aktorkę o rękę. Czy pierścionek, który można było podziwiać w sobotę na jej dłoni, jest właśnie "tym pierścionkiem"?

Biżuteria, w której widzimy ją na zdjęciach z gali, to dzieło Bulgari. Aktorka podpisała niedawno trzyletni kontrakt z marką, której zostanie ambasadorką. Co do pierścionka, błyszczącego na jej palcu, Zendaya konsekwentnie unika odpowiedzi, utrzymując status relacji z Tomem Hollandem w tajemnicy.