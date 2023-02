Książę William i księżna Kate są w ostatnim czasie mocno zapracowani, a pod koniec lutego zaliczyli sporo publicznych wystąpień. Członkowie rodziny królewskiej 19 lutego uczestniczyli w tegorocznej gali wręczenia nagród BAFTA, a kilka dni później udali się do Cardiff na mecz rugby odbywający się w ramach Pucharu Sześciu Narodów. Dla księcia i księżnej Walii było to wyjątkowe spotkanie - każde z nich kibicowało bowiem innej drużynie.

Księżna Kate zachwyciła w płaszczu inspirowanym strojem księżnej Diany

25 lutego w ramach Pucharu Sześciu Narodów na boisku spotkały się ekipy Anglii i Walii. Rodzimą drużynę wspierała księżna Kate, która jest patronką działającemu na terenie Anglii związkowi sportowemu Rugby Football Union. Rolę tę przejęła po księciu Harrym. Przeciwnej drużynie kibicował natomiast jej mąż, który od 2016 roku patronuje reprezentacji Walii w rugby mężczyzn.

Zainteresowanie mediów wzbudziły jednak nie tylko sportowe rozgrywki, ale także kapitalna stylizacja księżnej Kate. Żona księcia Williama wybrała na tę okazję sięgający przed kolano płaszcz od Catherine Walker w biało-czerwoną pepitkę. Dobrała do niej ciemne rajstopy i zamszowe buty za kostkę oraz niewielką białą torebkę.

Trudno nie dostrzec, że strój księżnej Kate mocno nawiązywał do jednej z najbardziej kultowych stylizacji księżnej Diany. Matka księcia Williama w garsonce i spódnicy od Moschino ozdobionymi biało-czerwoną i biało-czarną pepitką zaprezentowała się w 1990 roku na chrzcie księżniczki Eugenii.

To zresztą nie pierwszy raz, gdy księżna Kate pokazała się publicznie w płaszczu od Catherine Walker. Miała go na sobie już w 2018 roku podczas wizyty w Sztokholmie. Choć wygląda w nim zjawiskowo, pepitka nie należy jednak do ulubionych wzorów żony księcia Williama. Księżna Walii na ważne okazje bardzo często zakłada suknie w grochy lub w kropki. Projektantka i znawczyni psychologii koloru Tash Bradley w rozmowie z Hello Magazine wyjaśniła, że to zamierzona strategia. Jak tłumaczy ekspertka, wzór w kropki sprawia, że księżna Kate wygląda o wiele bardziej przystępnie.