Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki 30 października 2022 ogłosili, że po niemalże dwóch latach ich związek zakończył się. Nigdy nie podali dokładnych powodów rozstania, choć w sieci huczało od plotek. Julia widywana była później z polskim piłkarzem, jednak jej najświeższe zdjęcia wskazują, że ona i Nikodem wciąż jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa.

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki wrócili do siebie?

Aktorkę i aktora przyłapano w Warszawie pod teatrem Garnizon Sztuki, w którym Julia Wieniawa gra główną rolę w spektaklu "Gra". 24-latka i 30-latek nie krępowali się i jeszcze na ulicy wymienili kilka dłuższych pocałunków. Podobnie było w jednym z popularnych warszawskich klubów, do którego udali się po spektaklu na spotkanie ze znajomymi. Później zaś taksówką odjechali do mieszkania Julii Wieniawy na warszawskim Żoliborzu.

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki Fot. Plotek Exclusive

Czy oznacza to, że Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki wrócili do siebie? Czas pokaże. Niedługo później Julia bawiła się na urodzinach kolegi ze znajomymi - bez Nikodema, za to z nadzwyczaj imprezowym nastawieniem. Nie zabrakło na przykład takich ujęć, jak te poniższe z Kacprem Kujawą, także aktorem:

Julia Wieniawa na imprezie ze znajomymi Fot. Patrycja Jewsienia / Instagram

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki także po ogłoszeniu rozstania byli widywani wciąż razem. Na grudniowej gali Polsatu byli nierozłączni, trzymali się za ręce. Niedługo później fotoreporterzy przyłapali aktorkę, jak doskonale bawiła się w towarzystwie piłkarza Tymoteusza Puchacza. Wieniawa dementowała później, że łączy ją z nim jakaś relacja.

Chciałoby się powiedzieć - chwilo, trwaj!