Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski spędzają ferie we Włoszech. Para oddaje się zimowemu szaleństwu w Alpach. Zakochanym towarzyszą także dzieci aktorki oraz jej brat z rodziną. Gospodarze "Pytania na śniadanie" na bieżąco relacjonują zagraniczny urlop w mediach społecznościowych. Ostatnio pochwalili się kolejnymi malowniczymi kadrami.

Katarzyna Cichopek zaliczyła spektakularny upadek na nartach. Maciej Kurzajewski pokazał nagranie

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wybrali się na rodzinny wypad do Włoch. Prezenterzy korzystają ze sprzyjających warunków i szaleją na stoku. Wnioskując z treści publikowanych w mediach społecznościowych, zakochanym dopisują humory. W przerwie od zimowego szaleństwa para postanowiła też odwiedzić romantyczną Wenecję.

Po krótkiej odskoczni para wróciła na stok. Prezenterzy pochwalili się zdjęciem, na którym pozują w bliźniaczych, czarnych kombinezonach narciarskich. Kilka dni wcześniej aktorka szusowała w obszytym futerkiem czerwonym zestawie. Tym razem postanowiła się jednak dopasować strojem do ukochanego.

W komentarzach pod postem pojawiło się wiele ciepłych słów od fanów pary.

Piękne widoki, cudnie państwo wyglądacie.

Miłego szusowania i białego szaleństwa.

Super para - pisali internauci

Maciej Kurzajewski zamieścił na InstaStories również nagranie, na którym widzimy, jak Katarzyna Cichopek zalicza spektakularny upadek. Podpisał je:

Zwalam z nóg.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski Instagram/ maciejkurzajewski

Prezenter najwidoczniej uznał sytuację za wyjątkowo zabawną, gdyż jako ścieżkę dźwiękową nagrania podłożył utwór grupy LMFAO "Sexy and I Know It".

Myślicie, że aktorka była równie rozbawiona upadkiem, jak jej ukochany?