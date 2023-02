W sieci od lat krążą żarty na temat tego, że Krzysztof Ibisz "młodnieje z wiekiem". Trudno jednoznacznie stwierdzić, skąd się wzięły i kiedy pierwszy raz ujrzały światło dzienne. Niewykluczone, że mają związek z metamorfozą prezentera, który doświadczeniem i radami ponad dekadę temu podzielił się w książce "Jak dobrze wyglądać po czterdziestce". Ibisz nad formą pracuje do dziś i to właśnie na siłowni poznał swoją obecną żonę. Prowadzący "Tańca z Gwiazdami" dba zresztą nie tylko o podnoszenie tężyzny fizycznej, ale też o nienaganny ubiór i wygląd. Widać to zwłaszcza wtedy, gdy szeroko uśmiecha się do zdjęć.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Ibisz mówi o najmłodszym synu

Jak politycy wyglądali w młodości? Trudno ich rozpoznać. Joe Biden to niezłe ciacho

Tak wyglądały zęby Krzysztofa Ibisza parę lat temu

Nie da się ukryć, że biel zębów Krzysztofa Ibisza jest dziś oślepiająca. Po paru latach zdążyliśmy się już do nich przyzwyczaić, zwłaszcza że zakładanie licówek czy bardzo mocne wybielanie zębów to w show-biznesie bardzo popularna praktyka. Jednak gdy prezenter pokazał się z odświeżonym kompletem podczas ramówki Polsatu w 2018 roku, zdania co do jego nowego uśmiechu były mocno podzielone.

Wygrzebaliśmy kilka starych zdjęć Ibisza sprzed metamorfozy i naprawdę trudno powiedzieć, aby jego naturalnym zębom czegokolwiek brakowało. Nie ma jednak wątpliwości, że zarówno parę lat temu, jak i dzisiaj, prezenter może się pochwalić niezwykle czarującym i radosnym uśmiechem.

Krzysztof Ibisz KAPiF, Agencja Gazeta

Krzysztof Ibisz KAPiF

Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Ich części ciała są warte miliony! Madonna ubezpieczyła biust, a Cyrus język

Warto też przypomnieć, że odświeżone zęby Krzysztofa Ibisza zostały docenione przez firmę produkującą pastę do zębów. Prezenter został zaangażowany do reklamy ich produktu i kolejny raz pokazał ogromny dystans do siebie, tym razem rapując o wybielaniu. Filmik okazał się viralowym hitem, a w ciągu miesiąca odtworzono go już ponad milion razy.