Edyta Herbuś postawiła na małe szaleństwo i postanowiła podzielić się nim z fanami. Lateksowa stylizacja robi wrażenie, ale o wiele więcej szumu wywołała jej fryzura. Fani porównali Herbuś do znanej polskiej wokalistki. Widzicie podobieństwo?

Edyta Herbuś w blondzie. "W ciemnych lepiej pani Edytko"

Prowadząca "You Can Dance" zaskakuje fanów pomysłowymi stylizacjami. Ostatnio mogliśmy zobaczyć ją w przebraniu Pocahontas. Cały strój podkreśliła doczepianymi, falowanymi włosami. Były w kolorze brązowym. Tym razem postanowiła diametralnie zmienić swoją fryzurę. Pokazała się w blond włosach z prostą grzywką. Zdania na temat metamorfozy Herbuś są podzielone. Część fanów uważa, że gwiazda lepiej prezentuje się w poprzednim kolorze. Prowadzącą kojarzymy przecież z ciemnych włosów.

A ja uważam, że nie pasują do pani absolutnie te włosy. Cała pani uroda ginie w nich.

I ponoć blond włosy odmładzają. Zdecydowanie dużo lepiej w poprzedniej wersji.

Ci, którym zmiana koloru nie przypadła do gustu, raczej mogą odetchnąć z ulgą. Herbuś zdaniem fanów ma na zdjęciu perukę:

Dobrze, że to tylko peruka. Pani naturalne włosy są ładniejsze.

Tancerka została również porównana do znanej wokalistki.

Edytko, nie! Tylko nie blond, bo wyglądasz jak Doda!

Do tej pory Herbuś stawiała na brązowe włosy średniej długości, które były lekko falowane. Do takiej wersji większość jej fanów była przyzwyczajona. Co sądzicie o nowym wydaniu?

