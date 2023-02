Afera wokół "piosenki o dupie" w TVP. Stacja zabiera głos. Podjęła decyzję

Wśród listy piosenek zakwalifikowanych do krajowych eliminacji do Konkursu Piosenki Eurowizji znalazł się utwór Ahleny. "Booty" spodobała się jurorom z TVP, jednak przez kontrowersyjny tekst rozpętała się burza. Głos zabrał Janusz Daszczyński, członek Rady Programowej Telewizji Polskiej i określił tę sytuację jako "skandaliczne niedopatrzenie". Wypowiedziała się także sama piosenkarka. Okazało się, że TVP podjęła decyzję. Piosenka nie zostanie usunięta z preselekcji, tekst zostanie także niezmieniony.

Burza wokół piosenki Ahleny "Booty". TVP podjęła decyzję

Tekst wywołał tak duże kontrowersje, ponieważ w piosence "Booty", Ahlena śpiewa o pupie.

Dupa, dupa, dupa, dupa, dupa taka tłusta. Wiem, że naprawdę, naprawdę, naprawdę tego chcesz. Wszystkie jego su*i mnie nienawidzą, nienawidzą mnie, nienawidzą mnie, są wściekłe. Mogę mieć ciebie, jego i jego ojca też - brzmi tekst utworu.

Wokalistka w swoim oświadczeniu podkreśliła, że piosenka jest wielowymiarowa i dotyczy także akceptacji siebie oraz ciałopozytywności.

Portal Wirtualnemedia.pl informuje, że podczas posiedzenia rady przedstawiciele Telewizji Polskiej przyznali, że tekst piosenki może być problematyczny i postanowiono rozpatrzeć to, czy piosenka powinna zostać wycofana z niedzielnego koncertu preselekcyjnego do tegorocznej Eurowizji. Według doniesień serwisu Telewizja Polska zdecydowała się jednak pozostawić utwór "Booty" i to w niezmienionej wersji.

Spółka informuje, że nie ma przesłanek, aby podważyć wybór komisji konkursowej - przekazało biuro prasowe Telewizji Polskiej portalowi Wirtualnemedia.pl.

Sama Ahlena w mediach społecznościowych poinformowała, że mogłaby rozważyć zmianę tekstu piosenki. TVP jednak tego nie wymaga.

