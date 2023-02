Edyta Górniak postanowiła dołączyć do gwiazd w Rzeszowie, które swoim głosem wyraziły wsparcie dla Ukrainy podczas polsatowskiego koncertu, pod tytułem "Stay Together - Nie Bądź Obojętny". Na wydarzeniu nie zabrakło również gwiazd z Ukrainy.

REKLAMA

Eurowizja 2023. TVP zaprosiła Górniak do współpracy: "postawi kropkę nad i"

Zobacz wideo Edyta Górniak o nowym singlu

Edyta Górniak apeluje do widzów na koncercie dla Ukrainy. Odwołała się do wiary

Artystka nie ukrywa, że jest osobą wierzącą. Wielokrotnie wspominała o tym w wywiadach czy w mediach społecznościowych. Górniak wystąpiła wraz z chórem po przemówieniu Jamali, którą większość Polaków poznała po udziale w ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami". Polska wokalistka przygotowała na ten wieczór utwór "Hallelujah" Leonarda Cohena. Na ten wieczór wybrała białą, rozłożystą kreację i do tego delikatnie pofalowała włosy. Oczy podkreśliła połyskującymi, różowymi cieniami do powiek. Po zaśpiewaniu utworu wystosowała po angielsku następujący apel:

Przesyłam miłość i światło do całego świata. Jest tylko jedna droga do pokoju. Musimy podążać za Jezusem Chrystusem. Dziękuję.

Fani nie kryją zachwytu nad jej występem.

Tej wersji piosenki mogę słuchać w wykonaniu Edyty serki razy! Przepięknie!

Wow, piękne. Edyta cudownie i w Polsacie. Aż miło się patrzy na taki obrazek. Wykonanie magiczne!

Cudownie! Życzyłbym sobie, aby Edyta częściej występowała w komercyjnych stacjach.

Widzowie poza utworem zaśpiewanym przez Górniak mogli usłyszeć: "Thank you, stranger", "Hallelujah", "Imagine" Johna Lennona, "Don’t give up" Petera Gabriela, "Knocking on Heaven’s Door" Ray’a Wilsona oraz "Czerwoną Kalinę", czyli ukraińską pieśń ludową.

Edyta Górniak kocha swój dom w Tatrach. Wcale się jej nie dziwimy

Zobacz też: Eurowizja 2023. Są przecieki, kto zasiądzie w jury podczas eliminacji. Ona śpiewała w konkursie w 1994 roku