Radek Liszewski to lider i wokalista zespołu Weekend. Początki jego aktywności jako wykonawcy disco polo sięgają 2000 roku. Największą popularność przyniosła mu jednak piosenka "Ona tańczy dla mnie", wydana w 2013 roku. Teledysk do tego utworu w serwisie YouTube został do tej pory odtworzony już 136 milionów razy. Wokalista nie ukrywa, że od początku kariery udało mu się schudnąć już 25 kilogramów. Jego patent jest dosyć prosty.

Radek Liszewski sporo schudł. Ma prostą metodę: No co, no mniej żreć

Radek Liszewski przyznał, że na początku swojej kariery ważył około 105 kilogramów. W rozmowie z "Super Expressem" wyjawił, że prowadził niezdrowy tryb życia.

Prowadziłem zły tryb życia, na dzień dobry wypijałem pięć kaw, śniadanie jadłem o 15, a kolację o 22. Siedziałem w studiu i nagrywałem. Nie ruszałem się zbyt wiele, więc ten tłuszcz się odkładał. Ja nawet nie wiedziałem, że tak wyglądam - powiedział Radek Liszewski.

Sukces piosenki "Ona tańczy dla mnie" oraz udział w programie "Celebrity Splash" stały się dla Radka Liszewskiego motywacją, żeby zawalczyć o dobrą formę. Cel udało się osiągnąć. Wokalista schudł łącznie 25 kilogramów. Przed laty w internetowym programie "20m2 Łukasza" wyjawił, jaki jest jego patent na utratę wagi.

No co, no mniej żreć – najzwyczajniej w świecie - powiedział Radek Liszewski.

W rozmowie z "Super Expressem" piosenkarz przyznał jednak, że ma specjalną dietę i posiłki spożywa cztery razy dziennie w wyznaczonych porach - o 9, 12, 15 i 18. Do tego codziennie rano stara się biegać około sześciu kilometrów.

Efekty tej metamorfozy zdecydowanie widać gołym okiem.

