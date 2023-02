Nela Mała Reporterka jest autorką książek i programów telewizyjnych o tematyce podróżniczej. Dziewczynka zyskała popularność w 2014 roku, kiedy jako ośmiolatka wydała pierwszą książę pt. "10 niesamowitych przygód Neli". Od tamtej pory jej dorobek powiększył się o kilkanaście pozycji. Nela od małego podróżuje z rodzicami, którzy pomagają jej dokumentować wyprawy i pracują przy produkcji jej programów podróżniczych. Dziewczynka była wielokrotnie nagradzana w m.in. w 2015 roku otrzymała nagrodę Bestseller Empiku za książę "Nela i tajemnice świata" i tym samym została najmłodszą osobą, która otrzymała to wyróżnienie. Co u niej dziś słychać? Z pewnością nie jest już małą reporterką, bo niedawno skończyła 18 lat. Zobaczcie, jak bardzo się zmieniła.

Nela Mała Reporterka ma już 18 lat

Nela Mała Reporterka urodziła się w 2005 roku i właśnie skończyła 18 lat. Dziewczynka po sukcesie swojej pierwszej książki dostała propozycję zrobienia cyklu reportaży podróżniczych, który emitowany był na antenie TVP i TVP Polonia. Dziewczyna miła też autorską audycję w Radiu dla Ciebie. Nela, która swój przydomek zawdzięcza głównej bohaterce swoich książek, chętnie angażuje się w akcje charytatywne. Podróżniczka ma też własną fundację "The Adventures Here Foundation", w ramach której chce zaangażować naukowców, aby w przystępny sposób opowiadali dzieciom o przyrodzie. W 2002 roku Nela wydała kolejną książkę podróżniczo-edukacyjną - "Nela i wrota Amazonii", gdzie nadal występuje jako "mała reporterka" mimo że niedawno skończyła 18 lat. Zobaczcie, jak się zmieniła.

Cześć! Tu Nela! Bardzo się cieszę, że wyruszamy razem na wyprawę do Ameryki Południowej. Rozpoczniemy naszą podróż w środkowej części Argentyny, a następnie będziemy zmierzać do wrót Amazonii w Brazylii. Przeżyjemy wiele wspaniałych przygód. Zanurkujemy z uchatkami, poszukamy słoni morskich oraz poznamy fantastycznych mieszkańców lasu deszczowego - napisała w opisie książki.

