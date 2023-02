Małgorzata Rozenek to obecnie jedna z największych gwiazd stacji TVN. Razem z Krzysztofem Skórzyńskim tworzą zgrany duet w "Dzień dobry TVN". Na początku kariery w telewizji prowadziła program inspirowany brytyjskim hitem "Perfekcyjna pani domu". Uczyła tam kobiety, jak dbać o porządek w domu, jak sprzątać, a także zdradzała cenne wskazówki dotyczące zarządzania gospodarstwem domowym. Jak widać, czasem sama nie stosuje się do własnych zasad. Na najnowszym nagraniu fani zauważyli, że okna gwiazdy są brudne. Perfekcyjna odpowiedziała na ten zarzut w swoim stylu.

Małgorzata Rozenek nagrywa z luksusowej łazienki. Fani widzą tylko brudne okna

Celebrytka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ją 1,5 miliona osób. Chętnie dzieli się kadrami ze studia "Dzień dobry TVN", butiku z ubraniami, a także z domu. Rodzina mieszka w byłym domu Modesta Amaro i jego żony. Został on gustownie urządzony, a w każdym pomieszczeniu widać luksus i przepych. Tym razem Rozenek pokazała wnętrze łazienki. W pomieszczeniu królują odcienie szarości i bieli. Luksusowa, wolnostojąca wanna na lwich łapach, dwie umywalki, ogromne lustro ze szprosami, a także ławka pod dużym oknem, z którego roznosi się widok na zieleń.

Na nagraniu Małgorzata Rozenek szykuje się na nowy dzień. W piżamie w kaktusy i kwiatki rozczesuje włosy. Z jej twarzy nie chodzi uśmiech, a wszystko przez słońce, które przebija się do pomieszczenia. Gwiazda chciała pokazać widzom piękny, słoneczny kadr za oknem, jednak to, na czym skupili się obserwujący, to brudne okna.

Here comes the sun. Od razu chce się żyć. Pozdrawiamy was z Georgusiem najsłoneczniej i jadę do Mrs Drama pokazać wam nowy drop, który dziś wchodzi do sklepu, a jest piękny.

Pod postem wiele komentarzy odnosiły się do czystości okien Perfekcyjnej pani domu.

Ale brudne okna.

Perfekcyjna i takie brudne okna.

Znalazły się także komentarze broniące gwiazdy.

Tragiczne jak wiele osób się rzuciło na brudne okna, ale nikt nie docenił czystości łazienki i luster.

Małgorzata Rozenek odniosła się do jednego z negatywnych komentarzy.

Są ważniejsze rzeczy niż czyste okna.

Komentarz Małgorzaty Rozenek Fot. @m_rozenek

Rozenek relacjonuje nieprzespaną noc. Było ciężko. "Nie była łatwa dla nikogo"

Zgadzacie się z Małgorzatą Rozenek?