Joanna Narożna od niedawna jest wokalistką w nowym zespole Dawida Narożnego o starej nazwie Piękni i Młodzi. Były mąż Mady Narożnej jeszcze kilka lat temu razem z ówczesną żoną występował w zespole, a po rozstaniu założył nowy, który nazwał tak samo. Jego partnerka ostatnio wyznała, że zmaga się z problemami układu oddechowego. Sytuacja była na tyle poważna, że zdecydowała się na zabieg chirurgiczny. Narożna jest już w domu. Niestety, powrót do zdrowia nie jest dla niej łatwy.

Joanna Narożna z Pięknych i Młodych jest po operacji

Joanna Narożna wyznała, że nie czuje się najlepiej. Po zabiegu ciężko jej dojść do siebie. Na razie planuje ograniczyć swoją aktywność. W podstawowych czynnościach musi prosić o pomoc. Warto przypomnieć, że niedawno piosenkarka dołączyła do nowego zespołu Piękni i Młodzi. Stworzył go jej mąż, Dawid Narożny, który już kiedyś był członkiem grupy muzycznej o tej samej nazwie. Póki co, zespół nie wydał żadnej piosenki. Planują zająć się tworzeniem muzyki, gdy Joanna będzie całkowicie zdrowa. Obecnie Narożna musi skupić się na odpoczynku. Może liczyć na wsparcie partnera i fanów.

Joanna Narożna dziękuje fanom za wsparcie fot. https://www.instagram.com/j_o_a_n_n_a_88_

Mąż wspiera piosenkarkę po operacji

Na szczęście, przy Narożnej cały czas czuwa mąż. Na swoim profilu na Instagramie powiedział, że jego żonie jest bardzo ciężko po zabiegu. Wyznał, że chociaż sam ostatnio gorzej się czuje, cieszy się, że stan wokalistki się polepsza. Dodał, że partnerka dużo wycierpiała, jednak wierzy, że będzie już tylko lepiej. Na jego słowa odpowiedziała Joanna Narożna.

Chyba coraz gorzej. Ale to fakt, na męża mogę liczyć. Pomaga jak tylko może. Karmi, głaszcze po główce, całuje i mówi, że jestem piękna (...) - napisała na profilu.

Piosenkarka nadal dochodzi do siebie po bolesnym zabiegu. Wkrótce jej samopoczucie powinno się poprawić. Życzymy dużo zdrowia!

Mąż wspiera Joannę Narożną fot. https://www.instagram.com/j_o_a_n_n_a_88_

