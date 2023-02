Minął rok. Tak wojna zmieniła Ołenę Zełenską

W czerwcu Ołena Zełenska w "The Guardian" wyjaśniła, że nie była przygotowana na zintensyfikowanie rosyjskich działań w Ukrainie. - Nie wierzyłam, że to się stanie. Nie miałam nawet gotowego paszportu - mówiła. Gdy dowiedziała się, że to już, wszystko działo się bardzo szybko. Mąż opuścił dom, a ona z dziećmi miała oczekiwać na rozwój sytuacji. Wojna ją zmieniła. Widać to, porównując nagrania z lutego 2022 roku i obecne.

Rosyjski atak rozpoczął się rok temu. Tak zmieniła się twarz Zełenskiego

Rok od rozpoczęcia wojny. Tak zmieniała się Ołena Zełenska

22 lutego 2022 roku na facebookowym koncie Ołeny Zełenskiej pojawiło się nagranie na temat zdrowego odżywiania. Choć wówczas wspominała o "trudnych czasach", nie spodziewała się, że najgorsze dopiero nadejdzie.

Ołena Zełenska Facebook Ołeny Zełenskiej

Wideo można porównać z tym, które pojawiło się na koncie Zełenskiej 11 lutego 2023 roku. Choć nie widać na jej twarzy tak widocznych oznak zmęczenia jak u męża, bez wątpienia można dostrzec ciężar doświadczeń ostatnich miesięcy.

Ołena Zełenska Facebook Ołeny Zełenskiej

Tak Ołena Zełenska mówiła o pierwszym dniu wojny

Jak mówiła Ołena Zełenska w wywiadzie dla "The Guardian", 24 lutego 2022 roku Wołodymyr Zełenski wyjechał do kompleksu prezydenckiego w centrum Kijowa, aby przewodniczyć posiedzeniu rady bezpieczeństwa. Powiedział żonie, że powinna czekać. Miał zadzwonić za jakiś czas z instrukcjami, co ma robić.

Miałam wrażenie, że jestem w równoległej rzeczywistości, że śnię. To było surrealistyczne uczucie… Jakbym grała w grę komputerową i musiała przejść pewne poziomy, aby znaleźć się z powrotem w domu. Cały dzień miałam dziwny uśmiech na twarzy, ponieważ starałam się nie pokazywać dzieciom paniki - mówiła Ołena Zełenska.

