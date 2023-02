Rok temu, 24 lutego o godzinie czwartej czasu polskiego, zaczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Władimir Putin wezwał ukraińskich żołnierzy do złożenia broni. W pierwszych godzinach przeprowadzono ostrzał rakietowy wokół m.in. Kijowa, Odessy i Charkowa. Piętno wojny widać na twarzy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Jak Wołodymyr Zełenski zmienił się w trakcie wojny?

Białoruski portal informacyjny NEXTA udostępnił mocne wideo. To sklejka kilkunastu fragmentów nagrań od momentu rozpoczęcia wojny do dziś. Przez rok z łagodnego komika zmienił się w prawdziwego przywódcę.

Wszyscy pamiętamy też wideo z 25 lutego 2022 roku. Prezydent Ukrainy udowodnił, że przebywa w Kijowie, mimo że pojawiły się głosy, zapewne na wskutek rosyjskiej propagandy, że uciekł.

Tak Ołena Zełenska mówiła o pierwszym dniu wojny

Jak mówiła Ołena Zełenska w wywiadzie dla "The Guardian", 24 lutego 2022 roku Wołodymyr Zełenski wyjechał do kompleksu prezydenckiego w centrum Kijowa, aby przewodniczyć posiedzeniu rady bezpieczeństwa. Powiedział żonie, że powinna czekać. Miał zadzwonić za jakiś czas z instrukcjami, co ma robić.

Miałam wrażenie, że jestem w równoległej rzeczywistości, że śnię. To było surrealistyczne uczucie… Jakbym grała w grę komputerową i musiała przejść pewne poziomy, aby znaleźć się z powrotem w domu. Cały dzień miałam dziwny uśmiech na twarzy, ponieważ starałam się nie pokazywać dzieciom paniki - mówiła Ołena Zełenska.

