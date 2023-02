Swego czasu w kuluarach plotkowano, że Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska prowadzą "biznesową wojnę". Z pewnością to za dużo powiedziane, widać jednak, że depczą sobie po piętach. Żona Roberta Lewandowskiego ma własny catering dietetyczny, markę z suplementami, zdrowymi przekąskami, a także kosmetykami do pielęgnacji. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Ewy Chodakowskiej, która sprzedaje sygnowane swoim nazwiskiem plany treningowe, zdrową alternatywę dla słodyczy, naturalne kosmetyki, a także stroje kąpielowe. Bez wątpienia rynek jest na tyle duży i różnorodny, że pomieścił biznesowe fantazje każdej z nich. Widać jednak, że mimo iż robią podobne rzeczy, odbiór fanów bardzo się różni. Zapytaliśmy o to Martę Rodzik.

Chodakowską i Lewandowską wiele łączy. Która ma lepszy PR? Ekspertka bez złudzeń

Marta Rodzik w rozmowie z Plotkiem podkreśliła, że zarówno Instagram Chodakowskiej, jak i Lewandowskiej jest narzędziem PR-owym. Żonę Lewandowskiego na tej platformie obserwuje pięć mln internautów, a Chodakowską 1,9 mln.

Obie mają spore zasięgi na Instagramie. Pamiętajmy o tym, że Instagram zarówno Ewy Chodakowskiej, jak i Anny Lewandowskiej - to również PR ich marek, które stworzyły. Stroje kąpielowe od Ewy Chodakowskiej na jej stronie sklepu są wykupione - zauważyła ekspertka.

Mimo że obie trenerki działają w branży fitness, to w ostatnim czasie na Chodakowską spadła spora krytyka na Instagramie. Część z obserwatorek zarzuciła jej, że trenuje w zbyt kusych kostiumach. Chodakowska odpowiedziała na ten zarzut i przyznała, że wówczas filmiki z jej instruktażowymi ćwiczeniami mają znacznie większy zasięg.

Niestety ostatnio Ewa Chodakowska zderzyła się ze sporym hejtem od internautów odnośnie "wyciętych" strojów, w których trenuje. Myślę, że obserwujący nie byli na to gotowi i zaskoczeni jednocześnie takim postem. Uważam, że to kwestia tego, że nie każda kobieta, która zaczyna ćwiczyć, nie zdecydowałaby się na ćwiczenia w takim stroju, ponieważ czułaby się niekomfortowo. Pamiętajmy o tym, że to, co kontrowersyjne, szokujące najbardziej się sprzedaje i klika. Czy PR Ewy Chodakowskiej na tym stracił? Otóż nie, uważam. że zyskał - patrząc na ilość komentarzy, klików oraz publikacji w mediach - dodała.

Lewandowska także pokazuje się w mediach w bikini, jednak w komentarzach widać zupełnie inny odbiór.

Zarówno pani Anna Lewandowska, jak i pani Ewa Chodakowska są osobami publicznymi, dlatego są one codziennie oceniane przez internautów. Uważam, że PR-owo obie robią świetną robotę - powiedziała ekspertka.

Warto również zaznaczyć, że Anna Lewandowska jest mamą dwójki pociech. Zapytaliśmy Martę Rodzik, czy fakt ten może mieć wpływ na odbiór obu trenerek. Dziennikarka ujawniła, że choć robią podobne rzeczy, ich grupa docelowa może się różnić. Zwróciła również uwagę na hejterskie komentarze pod postem Chodakowskiej i jak zaznaczyła, kobiety powinny się wspierać, a nie szukać powodów do wbicia szpili.

Myślę, że macierzyństwo nie ma wpływu na to. Jedynie może być tak, że inną grupę odbiorców ma Anna Lewandowska i inną grupę odbiorców może mieć Ewa Chodakowska. A w tym wszystkim, uważam, że najbardziej niesmaczne są komentarze pod postem Ewy Chodakowskiej od kobiet. Myślałam, że jesteśmy bardziej solidarne i życzę nam wszystkim, że byśmy się bardziej wspierały, a nie hejtowały. Bo to, co robią obie panie na swoich profilach, to przede wszystkim ciężka praca - podkreśliła.

