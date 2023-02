Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski już na początku lutego poinformowali o tym, że mają kolejne dziecko w drodze. Na razie nie zdradzili żadnych szczegółów. Na TikToku jednak pojawił się filmik, na którym Dąbrowski nawiązuje do ciąży żony i innych influencerek. Choć nie ujawnił tego wprost, fani twierdzą, że naprowadził ich na wiadomość, że para oczekuje bliźniaków!

Zobacz wideo Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski o łączeniu pracy z wychowaniem dzieci

Czy Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski spodziewają się bliźniąt?

W ostatnim czasie wiele par influencerów i celebrytów ogłosiło, że spodziewa się dzieci. Wśród nich jest Wersow i Friz, Zuzanna Borucka i jej partner Cyprian, Lil Masti i Tomasz Woźniakowski oraz oczywiście Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski. Obecnie na TikToku popularny jest trend, w którym użytkownicy zgadują, jakiej płci będzie dziecko. Do zabawy dołączył Jan Dąbrowski, który opublikował filmik zgodnie ze swoimi przewidywaniami. Youtuber typuje, że Wersow będzie miała córkę, Zuzanna Borucka syna, a Lil Masti córkę. Jednak to, co napisał później, wszystkich zaskoczyło. Przy imieniu swojej żony wkleił emotki dwóch chłopców! Nie rozwinął, co dokładnie chciał przez to przekazać. Według widzów albo chciał zażartować, albo pochwalił się wspaniałą wiadomością. Dąbrowski nie odpowiedział na żaden komentarz z pytaniem, czy para spodziewa się bliźniąt.

Jan Dąbrowski na TikToku fot. https://www.tiktok.com/@janekjestem

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski mają już dwie córki: trzyletnią Polę i prawie dwuletnią Nelę. Jak mówiła influencerka, od zawsze chciała mieć dużo pociech. Oboje twierdzą, że do kwestii powiększenia rodziny zawsze podchodzili dojrzale.

Nie wyobrażam sobie, żeby moje dzieci nie miały obok siebie rodzeństwa. Ja moim rodzicom jestem bardzo wdzięczna za to, że było nas w domu sporo. Niesamowicie to doceniam - mówiła Przybysz w wywiadzie z "Plejadą".

Myślicie, że Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski spodziewają się bliźniaków?

