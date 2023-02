Sebastian Karpiel-Bułecka w najnowszej rozmowie z "Vivą!" wspomniał, jaka była reakcja ludzi, kiedy opowiedział o swoich zmaganiach z zaburzeniami lękowymi.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedy skorzystać z pomocy psychologa? Ekspertka: Najszybciej, jak tylko to jest możliwe

Krupińska mówi o walce męża z nerwicą lękową. "Razem dźwigamy ciężar choroby"

Sebastian Karpiel-Bułecka o reakcji ludzi na jego wyznanie

Po tym, jak muzyk pod koniec 2022 roku wziął udział w kampanii przeciwko stygmatyzacji osób w kryzysie psychicznym, spotkał się z różnymi reakcjami ludzi. Opowiedział o nich w najnowszej rozmowie z "Vivą!":

Trochę te moje problemy zostały rozdmuchane po tym, jak wziąłem udział w kampanii, która miała zwrócić uwagę na stygmatyzację osób z różnymi zaburzeniami lękowymi i depresją. Nagle mnóstwo ludzi zaczęło do mnie dzwonić i pisać, oferując pomoc, bo te informacje szybko urosły do takich rozmiarów, jakbym już był na dnie - stwierdził.

Okazuje się, że Sebastian Karpiel-Bułecka z pomocą specjalistów pokonał problemy. Nie żałuje jednak udziału w kampanii:

Ważne jest, aby uświadomić ludziom, że to nie wstyd przyznać się do problemów z psychiką. Sam pochodzę z małej miejscowości i wiem, że tego typu problemy są często w takich miejscach stygmatyzowane. Mówisz, że masz depresję, a słyszysz, że jesteś świrem. A to poważne dolegliwości i trzeba pochylić się nad taką osobą i ją zrozumieć, a nie wyśmiewać i umniejszać jej problemy - podsumował.

Sebastian Karpiel-Bułecka miał zaburzenia lękowe

Sebastian Karpiel-Bułecka pod koniec 2022 roku udzielił kilku głośnych wywiadów, w których otwarcie opowiedział o swoich zmaganiach. Muzyk wziął udział w kampanii, a w podcaście "Wprost o kulturze" opowiedział, że mierzy się z zaburzeniami lękowymi, o czym do tej pory wiedzieli jego najbliżsi.

Dla osób zdrowych są to często tematy abstrakcyjne - widzą faceta, który ma żonę, dzieci, w miarę dobrze wygląda i nagle ktoś taki mówi, że ma lęki, że tak, jak to było w moim przypadku, boi się, że wyjdzie na scenę i umrze - mówił muzyk.

W dawniejszych rozmowach wspominał, co działo się z nim podczas ataków choroby:

Przez rok nie mogłem nabrać do końca powietrza do płuc. Żyłem w napięciu. Czasem wydawało mi się, że zaraz umrę. Robię sobie spokojnie zakupy w supermarkecie, a serce nagle wali 200 uderzeń na minutę, krew pulsuje - opowiadał w "Twoim Stylu".

Zaburzenia lękowe to długotrwałe i powracające stany lękowe z reakcjami somatycznymi. Chory może odczuwać lęk w różnych i licznych sytuacjach, co niekiedy uniemożliwia zwykłe funkcjonowanie. Przyczyny są różne - od zaburzeń w wydzielaniu neuroprzekaźników po predyspozycje genetyczne, a także wystawienie na długotrwały i silny stres.

Potrzebujesz pomocy?

W związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą może występować zagrożenie życia, wówczas - w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej - zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Jeśli natomiast potrzebujesz pomocy, a masz mniej niż 18 lat, codziennie od 12:00 do 2:00 w nocy możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.