Słynąca z ogromnego dystansu do siebie Aleksandra Żebrowska i tym razem nie zawiodła fanów. Zrobiła sobie zdjęcie we wzorzystej bieliźnie, a dokładnie staniku. Pokazała, jak córka wkłada jej małą dłoń w środek biusnonosza, a sama zwróciła uwagę w opisie, że widać jeszcze rozstępy z 2010 roku. To właśnie wtedy była w ciąży z pierwszym synem, Franciszkiem.

Aleksandra Żebrowska wrzuciła zdjęcie w biustonoszu. Pokazuje blizny

W lipcu 2022 roku Aleksandra Żebrowska urodziła córkę. Tym samym wraz z mężem Michałem Żebrowskim stali się rodzicami czwartego dziecka. Para wychowuje jeszcze trzech synów, 13-letniego Franciszka, dziesięcioletniego Henryka i niespełna trzyletniego Feliksa.

Na najnowszym zdjęciu widzimy dłoń dziewczynki. Jej imię nie zostało podane do wiadomości publicznej. Gdy się przyjrzymy, widać również ledwo dostrzegalne paseczki, czyli rozstępy. Jak twierdzi Żebrowska, pochodzą jeszcze z czasów pierwszej ciąży.

Żebrowska również zachęcała obserwatorki do kupna biustonosza jej firmy. Zrobiła to, publikując zdjęcie swoich piersi w owej bieliźnie. Internautki pisały szczerze:

Wygląda na coś, dzięki czemu nie wypadną żadnym bokiem moje cycki.

I dla starszej pani po pięćdziesiątce też idealna. Tylko wolałabym, żeby była rozpinana z tyłu - łatwiej zdjąć, gdy się jest leniwym.

Cycki, nawet duże, wyglądają w tym staniku super! Ale czy tylko mnie wykończenie gryzie? - żaliły się.

Żebrowska opublikowała rodzinne zdjęcia. "Dawno nie było golasów"

