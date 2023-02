R. Kelly w czerwcu 2022 roku po głośnym procesie w Nowym Jorku trafił do więzienia na trzydzieści lat za handel ludźmi i prowadzenie zorganizowanej działalności przestępczej. Kilka miesięcy później zhańbiony wokalista został skazany w procesie federalnym w sądzie w Chicago za liczne nadużycia seksualne wobec kobiet i nieletnich. Raper wykorzystywał seksualnie młode dziewczyny, traktując je jak niewolnice i zmuszając do zaspokajania jego zachcianek. Postawiono mu 13 zarzutów. 23 lutego poznał pełny wymiar kary. Sędzia federalny skazał wokalistę na 20 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci, ale obrona R. Kelly'ego wywalczyła, że cały wyrok, z wyjątkiem jednego roku, zostanie odbyty w tym samym czasie.

R. Kelly poznał pełny wymiar kary za przestępstwa seksualne. Spędzi resztę życia w więzieniu

R. Kelly usłyszał kolejny wyrok za wykorzystywanie seksualne nieletnich, a także produkcję i rozpowszechnianie dziecięcej pornografii. Podczas procesu pokazano ławie przysięgłej trzy filmy wideo dokumentujące nadużycia ze strony gwiazdy amerykańskiej muzyki. Za te przestępstwa został skazany na 20 lat, ale 19 z nich będzie odbywał w tym samym czasie, co poprzedni - 30-letni - wyrok zasądzony w sądzie Nowy Jork. Prokuratorzy federalni starali się o 25 lat pozbawienia wolności, jednak obrończyni wokalisty Jennifer Bonjean apelowała w sądzie o wyrok nieprzekraczający 11 lat. Wywalczyła, by wspomniany wyrok nie był dodawany do obecnego, który już odsiaduje, tylko by Kelly odsiadywał go jednocześnie.

W sądzie przemówiła jedna z oskarżycielek:

Jedynym sposobem na zapewnienie, że nie popełni ponownie przestępstwa, jest nałożenie wyroku, który zatrzyma go w więzieniu do końca życia - powiedziała Jeannice Williams Appenteng.

R. Kelly ma teraz 56 lat. Oznacza to, że jeśli odbędzie wyrok w całości, to w więzieniu spędzi czas aż do starości. Wokalistka w przeszłości został nagrodzony Grammy, znany jest z takich hitów jak "Ignition (Remix)" i "I Believe I Can Fly".