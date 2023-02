Sprawa Madeleine McCann trwa już lata i raczej nie zapowiada się na przełom. Powstało wiele teorii na temat tego, co mogło stać się tej nocy. Podejrzewano nawet rodziców dziewczynki, którym postawiono zarzuty. Spekulowano, że mieli upozorować porwanie, aby ukryć to, że Madeleine zginęła w nieszczęśliwym wypadku. Dziś o sprawie z 2007 roku ponownie zrobiło się głośno. Wszystko za sprawą 21-letniej Julii Faustyny, która uważa, że jest zaginioną córką brytyjskiej rodziny. Madeleine miałaby dziś 19 lat. W noc zniknięcia nie była jednak sama w pokoju. Rodzice dbają, by wizerunek jej rodzeństwa nie pojawiał się w sieci. Czym się zajmują Sean i Amelie?

Czym się dziś zajmuje rodzeństwo Madeleine McCann? W noc zaginięcia byli z nią w pokoju

Jak zeznali rodzice McCann, zostawili córkę w pokoju hotelowym około godziny 19:30 czasu lokalnego i wybrali się na kolację z przyjaciółmi. Matka dziewczynki około 22 postanowiła zajrzeć do córki. Wówczas zastała puste łóżko i otwarte okno. W tym samym pokoju, co mała Madeleine, spała również dwójka jej młodszego rodzeństwa. Bliźniaki Sean i Amelie urodziły się w lutym 2005 roku. Brat i siostra Madeleine są zaledwie rok młodsi od siostry.

Kate i Gerry McCann po traumie, jakiej doznali, gdy zniknęła ich córka, bardzo dbają, by nie upubliczniać wizerunku młodszych pociech. Kilkanaście lat temu, gdy udzielali wywiadów i występowali w telewizji, można było z nimi zobaczyć dzieci. Zdjęcia, które można odszukać w sieci, pochodzą jedynie z tego okresu. Można dostrzec ogromne podobieństwo Amelie do matki, a także do zaginionej siostry.

Dziś bliźniaki są już pełnoletnie. Sean i Amelie wybrali karierę sportową i odnoszą spore sukcesy na tym polu. Sean jest pływakiem. Brał także udział w biegach przełajowych i triathlonie. W 2018 roku wystartował w 14 zawodach. Jego siostra również realizuje się w sporcie Jest utalentowaną lekkoatletką i biegaczką.

Jak ujawnił przyjaciel rodziny w rozmowie z "The Sun" Amelie i Sean przez lata mieli dokładnie to samo życzenie urodzinowe. Chcieli, by ich starsza siostra wróciła do domu.

