Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela zamieszkali w domu jednorodzinnym jeszcze przed pandemią. Nie ukrywali, że dzięki temu, iż mają swój kawałek zieleni, łatwiej było im przeżyć izolację. Para ma do dyspozycji 172 metry kwadratowe, na które składa się część mieszkalna i garaż.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Kaczorowska o swoim życiu, kiedy została matką. "Bardzo się zmieniłam pod wpływem macierzyństwa"

"Zbuntowany anioł". Ivo zapuścił brodę, a "Motylek" nie ma już rudnych włosów

Przestronne i jasne wnętrza

Cały dom małżeństwo urządziło w nowoczesnym stylu. Zdecydowanie królują jasne kolory. Wnętrza są bardzo przestronne i niezagracone. W salonie są dwa główne punkty. Centralnym jest z pewnością kanapa. Olbrzymia, szara sofa sprawia wrażenie bardzo wygodnej. Agnieszka Kaczorowska często spędza na niej czas z dziećmi.

Cudownie nam się mieszka. Bardzo się cieszymy, że zdążyliśmy przed tą trudną wiosną i mogliśmy tutaj być już wcześniej. Ten czas w większej przestrzeni jest łatwiej spędzać, opowiadali w rozmowie z Plejadą.

Drugim ważnym miejscem dla całej rodziny jest stół w części jadalnianej. Jest naprawdę duży, w całości wykonany z drewna. Było to marzenie tancerki, która lubi biesiadować wraz z gośćmi.

W ostatnich tygodniach ktoś tam do nas wpadł. Marzyło mi się, żeby mieć duży, drewniany stół, przy którym będziemy mogli siedzieć z całą rodziną. Jego się jeszcze powiększa. Można dołożyć dwie części i jeszcze więcej osób się zmieści - opowiadała.

Żyła kocha góry, ale w domu zrezygnował z tradycji. Jest biało i nowocześnie

Mała, ale przytulna kuchnia

Para zgodnie przyznaje, że kuchnia jest niewielka. Jest jasna i sprytnie urządzona. Znajduje się w niej wiele szafek i jest dużo miejsca do przechowywania. To niekwestionowane królestwo Macieja Peli. To on zwykle przygotowuje posiłki dla całej rodziny.

Kuchnia to moje królestwo. To jest kuchnia jednoosobowa, wzrostowo odpowiednio dla mnie - wyjaśnia mężczyzna.

Stylowa sypialnia i łazienka

Na piętrze znajdują się sypialnie i łazienka. Obydwa te pomieszczenia urządzone zostały gustownie i z klasą. Drewniana podłoga współgra z drewnianym obiciem łózka i szafką nocną. Żółte elementy ożywiają przestrzeń. Natomiast w łazience króluje szarość i drewniane elementy.