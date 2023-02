Program "Gogglebox. Przed telewizorem" miał premierę we wrześniu 2014 roku. Od tamtego czasu grono widzów rośnie. Sympatyczni uczestnicy, którzy z humorem komentują oglądane programy, trafili w serca publiczności. Dla niektórych produkcja stał się prawdziwą trampoliną do sławy. Do najpopularniejszych uczestników należą: Agnieszka Kotońska, Sylwia Bomba, Andrzej Gąsienica, Dominik Abus i Mateusz "Big Boy" Borkowski. Ten ostatni zmienił się nie do poznania.

REKLAMA

"Gogglebox". Kotońska chwali się nowym salonem. Kicz czy luksus? Sami oceńcie

Zobacz wideo "Big Boy": Bałem się, że umrę

"Big Boy" na oczach widzów schudł 170 kg

"Big Boy", czyli Mateusz Borkowski, w ciągu zaledwie kilku lat zrzucił 170 kg. Poddał się operacji zmniejszenia żołądka, a obecnie prowadzi znacznie zdrowszy tryb życia i dba o aktywność fizyczną. Chętnie opowiada o tym, jak długą drogę przeszedł i jak była ona trudna.

Nie lubię słowa walka, bardziej wolę zmiana trybu życia. To nie jest etap, każdy następny krok zależy od ciebie. To zmiana trybu życia, która skończy się z twoją śmiercią. Do końca twoich dni musisz to mieć z tyłu głowy, to zabawa do końca życia. Jeśli chodzi o wygląd, jestem standardowym, szczupłym gościem. Mam bardzo dobrą formę. Dla mnie 30 kilometrów spaceru to nie jest problem. Mam niesamowitą kondycję - tłumaczył w rozmowie z Plotkiem.

Celebryta pokazuje w mediach społecznościowych swoje zdjęcia sprzed kilku lat i chwali się olbrzymim sukcesem.

Jeśli nadal myślisz, że się nie da, że nie warto lub, co najgorsze, po co, to na jednym zdjęciu masz odpowiedzi na wszystkie twoje wątpliwości. Spoczywaj w pokoju smutny, spocony, lekko pijany wieprzku. Jedyna zaleta z ciebie teraz to wielka wyżerka, którą mają robaki od sześciu lat zamieszkujące dół, w którym sobie leżysz - napisał pod jednym ze zdjęć.

Klaudia El Dursi nie lubi Edyty Zając i się jej obawia? Odpowiedziała. I to jak

Na Instagramie chętnie publikuje też swoje zdjęcia z przejażdżek i nie ukrywa, że rower stał się jego "nową miłością".