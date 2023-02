Katarzyna Sokołowska została mamą w wieku 49 lat dzięki metodzie in vitro. Reżyserka pokazów argumentowała to faktem, że wcześniej chciała się skupić na karierze i nie była gotowa na dziecko. Część obserwatorów Sokołowskiej negowała fakt, że kobieta zdecydowała się na powiększenie rodziny w tym wieku. Iwo Lew jest zdrowym chłopcem, od którego mama nie może oderwać oczu. Szybko się rozwija, co możemy obserwować na Instagramie gwiazdy. Ostatnio pokazała nawet twarz chłopca. Niedawno Katarzyna Sokołowska świętowała szóstą rocznicę związku. Teraz obchodzi urodziny. Z tej okazji stanęła przed obiektywem.

Katarzyna Sokołowska świętuje 50. urodziny. Pokazała ciało po ciąży

23 lutego reżyserka pokazów obchodzi 50. urodziny. Siedem miesięcy temu po raz pierwszy została mamą. Sokołowska szybko wróciła do formy sprzed ciąży. Dwa tygodnie po porodzie pojawiła się na konferencji "Top Model". Wyglądała przepięknie. Z okazji okrągłych urodzin gwiazda postanowiła opublikować kilka zdjęć z sesji zdjęciowej nad basenem. Zapozowała w mocno wyciętym stroju kąpielowym, który odsłonił płaski brzuch gwiazdy.

50! - napisała pod zdjęciami.

Pod postem znalazło się wiele życzeń urodzinowych, także od znanych przyjaciół.

Kasieńko, szczęścia radości cudowności - życzyła Joanna Przetakiewicz.

Patrząc na ciebie, najlepiej mieć 50! - napisała Odeta Moro.

Kasia, 50 jak milion dolarów. Kochana, jesteś piękna całą sobą i niech tak będzie dalej. Najlepszego - dodała Anita Werner.

Życzenia złożył jej także partner.

Kocham cię Kochanie! Wszystkiego najlepszego - życzył Artur Kozieja.

Syn Sokołowskiej ma pół roku. Coraz bardziej podobny do mamy? "Ma piękne oczy"

Redakcja Plotka również życzy Katarzynie Sokołowskiej spełnienia marzeń.