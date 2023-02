Casey King był bohaterem amerykańskiego show "A Family by the Ton". W trakcie programu mężczyzna ważył aż 383 kilogramy. Amerykanin przeszedł niesamowitą przemianę. Opowiedział o swojej drodze do normalnego życia.

9 screen TLC, Instagram.com/_caseyking_ Otwórz galerię Na Gazeta.pl