Julia nie jest pierwsza. Te kobiety też podawały się za Madeleine McCann [ZDJĘCIA]

W lutym tego roku media obiegła informacja o 21-letniej Julii z Polski, która utrzymuje, że jest zaginioną 16 lat temu Madeleine McCann. Polka twierdzi, że podczas terapii zdała sobie sprawę, iż osoby, z którymi mieszka, nie są jej biologiczną rodziną, a na Instagramie publikuje zdjęcia, które mają być rzekomymi dowodami na to, że to ona jest poszukiwaną dziewczynką. Głos w sprawie zabrali bliscy Julii, którzy stanowczo zaprzeczają, jakoby cokolwiek łączyło ją z Madeleine McCann. Polka nie jest jednak pierwszą osobą, która ze względu na podobne spekulacje zyskała popularność w internecie.

Zaginięcie Madeleine McCann. Niektórzy twierdzą, że już została odnaleziona

Harriet Brookes

To jedna z pierwszych rzekomych Madaleine, o której zrobiło się głośno w sieci. W 2017 roku brytyjska studentka wysłała do swoich znajomych wiadomość, w której twierdziła, że jest zaginioną dziewczynką. Podobnie jak Julia, Harret utrzymywała, że na tęczówce identyczne znamię jak poszukiwana Madeleine.

Zwykle nie wierzę w teorie spiskowe, ale naprawdę wierzę, że jestem Madaleine McCann. Nie wiem, co mam ze sobą zrobić - pisała w wiadomości.

Cała sytuacja stała się internetowym viralem, a studentką zainteresowały się tysiące internautów. Wiele osób podważało jednak prawdziwość jej historii, a, jak podaje Daily Mail, Harriet ostatecznie przyznała się, że był to wyłącznie żart.

Harriet Brookes Facebook Harriet Brookes

Emily

W 2020 roku ogromną popularność na TikToku zyskał filmik dziewczyny o imieniu Emily. Tiktokerka pokazała zdjęcie z dzieciństwa, porównując je do zaginionej Madeleine, a także twierdziła, że ona i jej rodzice przez wiele lat wyjeżdżali na wakacje do Praia da Luz, gdzie dziewczynka ostatni raz była widziana. Emily utrzymuje nawet, że gdy była młodsza, jej rodzice zostali zatrzymani na lotnisku i musieli przedstawić dokumenty udowadniające, że to nie ona jest poszukiwaną Madeleine.

Madeleine McCann, Emily TikTok/@emilyy1.01

Emma

Gdy TikTok zyskiwał na popularności, podszywanie się pod Madeleine McCann było jednym z - niestety - dość popularnych wówczas na platformie trendów. Filmik na ten temat dodała również tiktokerka o imieniu Emma, która wyznała, że podobieństwo między nią a zaginioną Brytyjką dostrzega wielu jej znajomych. Na dowód także pokazała swoje zdjęcie z dzieciństwa. Choć sporo internatów uwierzyło w jej spiskową teorię, duża część zauważyła, że Emma i Madeleine mają zupełnie inne nosy.

Emma TikTok/@emmalani1