Marilyn Manson od lat 90. budzi kontrowersje. Muzyk posiada charakterystyczny look. Obrysowane czarną kredką oczy z niebieską soczewką, rozmazane cienie, krwistoczerwona szminka i biała jak mąka twarz. Są jednak momenty, kiedy artysta rezygnuje ze scenicznego looku. Zazwyczaj gwiazdę można spotkać bez makijażu, gdy akurat nie koncertuje, jak np. na lotnisku, czy podczas kolacji z obecną żoną Lindsay Usich.

Marilyn Manson bez scenicznego makijażu na lotnisku

Wygląd Marilyna Mansona zawsze był nieco niepokojący. Muzyk od lat dba o swój "mroczny" wizerunek i zawsze pojawia się na galach w dziwacznych ciuchach oraz z białą twarzą. Jak naprawdę wygląda Brian Warner, bo tak brzmi jego prawdziwe imię i nazwisko? W 2022 roku muzyk został przyłapany z żoną Lindsay Usich na kolacji w Hollywood. Okazuje się, że jego cera nie jest aż tak blada. Muzyk ma bardzo jasne brwi i wąskie usta, głęboko osadzone oczy i chomicze policzki. Nie rezygnuje jednak z czarnego total looku.

Marilyn Manson, Lindsay Usich Fot. East News

Oskarżenia przeciwko Marilynowi Mansonowi

Marilyn Manson to dla jednych buntownik, nonkonformista, wizjoner, dla drugich mężczyzna związany z wieloma napaściami seksualnymi i "pokojem gwałtu". Afera z jego udziałem nie zniszczyła mu kariery, wokalista został nominowany do Grammy po tym, jak Evan Rachel Wood opowiedziała o koszmarze, jaki przeżyła, będąc w związku z muzykiem. Do zeznań skrzywdzonej Wood zaczęły dołączać kolejne kobiety. Na początku 2023 roku zostały wycofane pozwy, oskarżające Marilyna Mansona o ataki na tle seksualnym. Swoje oskarżenia zdecydowały się odwołać modelka Ashley Morgan Smithline i była partnerka wokalisty, aktorka Esmé Bianco. Pod koniec stycznia 2023 roku do sądu w Nowym Jorku trafił pozew, w którym anonimowa kobieta, występująca w nim jako Jane Doe, oskarża wokalistę, że w latach 90., a więc na samym początku swojej kariery, wielokrotnie napastował ją seksualnie, bił, stręczył, podawał środki psychoaktywne i alkohol, dręczył emocjonalnie oraz szantażował. Kobieta miała być wtedy osobą nieletnią. Ta, jak i inne sprawy wciąż są w toku.