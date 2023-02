Nowa lista 100 najbogatszych Polaków. Na podium ojciec Piotra Woźniaka-Staraka

Magazyn "Forbes" opublikował nową listę 100 najbogatszych Polaków. W 2023 roku doszło do kilku zaskakujących zmian w tym prestiżowym zestawieniu. Sprawdźcie, jak wygląda podium najbogatszych rodaków.

Nowa lista 100 najbogatszych Polaków. Jak wygląda podium?

Na czele rankingu miliarderów pozostaje Michał Sołowow z majątkiem o wartości 25,85 mld zł. W stosunku do zeszłego roku zubożał o "zaledwie" 1,5 mld. Drugie miejsce na podium prestiżowej listy zajął Tomasz Biernacki - właściciel sklepów Dino. Jego aktywa wzrosły o 26 proc. i wynoszą dzisiaj według "Forbesa" 19,85 mld zł. Podium zamyka zaś Jerzy Starak, który z majątkiem 15,21 mld zł wyprzedza Zygmunta Solorza. Jak czytamy w "Forbes", każdego roku na liście najbogatszych Polaków pojawia się kilka całkiem nowych nazwisk (w 2023 roku jest ich osiem), spychając poza pierwszą setkę kilku kolejnych przedsiębiorców, których poznaliśmy wcześniej.

Magazyn w tym roku wyszczególnia pewną regułę - na liście znajduje się coraz więcej biznesmenów, którzy nie wypowiadają się publicznie i właściwie niewiele o nich wiadomo. Wniosek jest prosty - najbogatsi Polacy są coraz bardziej anonimowi. Dowodem na to jest Barbara Komorowska, jedna z najbogatszych Polek. Wiadomo, że jest żoną Zbigniewa Komorowskiego, który w latach 1991-1997 był senatorem, a później od 2001 do 2005 roku posłem. Komorowscy są właścicielami jednej z największych firm spożywczych w Polsce - Bakomy. Warto w tym miejscu podkreślić, że większość udziałów należy do Barbary Komorowskiej.