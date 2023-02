Fani Żabsona mogli być zaskoczeni, gdy na jego instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie w towarzystwie Mii Khalify. To libańsko-amerykańska aktorka filmów dla dorosłych. Polski raper pozwolił sobie też na dość wulgarny opis pod zdjęciem. Na reakcję celebrytki nie trzeba było długo czekać. Mia Khalifa zrównała Polaka z ziemią.

Mia Khalifa skrytkowała Żabsona: Zachowanie tak samo słabe, jak twoja muzyka

Żabson spotkał gwiazdę porno w Mediolanie. Obaj wzięli udział w wydarzeniu organizowanym wspólnie przez marki Diesel i Durex. Zaprezentowano na niej nową kolekcję Glenna Martensa i zapowiedziano nowy, wspólny projekt promujący pozytywne nastawienie do seksu. Polski raper wykorzystał moment i zrobił sobie zdjęcie z Mią Khalifą, które wrzucił do sieci. Istotny jest jednak także podpis fotografii.

Możesz być moją Sidehoe - napisał Żabson na Instagramie.

Opis z pewnością miał nawiązywać do najnowszego utworu rapera, który nagrał wraz z Bedoesem. Słowo "sidehoe" ma jednak wydźwięk obraźliwy. Oznacza bowiem osobę, z którą ma się relację jedynie o charakterze seksualnym i którą traktuje się lekceważąco, tylko by zaspokoić swoje potrzeby "na boku". To zdecydowanie nie spodobało się celebrytce. Dodała komentarz, w którym mocno podsumowała zachowanie Żabsona.

Możesz im przy okazji powiedzieć, jak desperacko wyciągnąłeś mnie z pokazu, by poprosić o drugie zdjęcie w lepszym świetle - tylko po to, by umieścić ten lekceważący podpis. Zachowanie niemal tak samo słabe jak twoja muzyka, ale niech cię Bóg błogosławi - napisała Mia Khalifa na Instagramie.

Mia Khalifa screen Fot. Instagram.com/miakhalifa

Mia Khalifa udostępniła swój komentarz także na InstaStories, a twarz Żabsona zakryła znamiennym słowem "nieudacznik". Dodajmy, że celebrytkę obserwuje ponad 27 milionów użytkowników.

Zrezygnowała z branży porno. Jednak zdjęcia na jej Instagramie są równie odważne