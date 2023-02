Kino, muzyka i teatr od początku istnienia były nie tylko rozrywką, ale również komentarzem na tematy społeczne, a często nawet polityczne. Kultura odzwierciedla bolączki danego kraju, a także wskazuje na jego rozwój. Coraz częściej artyści idą o krok dalej. Chcą mieć większy wpływ na otaczający ich świat i sami decydują się na wstąpienie do polityki.

REKLAMA

Jak politycy wyglądali w młodości? Trudno ich rozpoznać. Joe Biden to niezłe ciacho

Zobacz wideo

Antoni Pawlicki na Instagramie: Wchodzę do polityki

Na ostrą krytykę rządu zdecydował się Antoni Pawlicki. Aktor opublikował obszerny wpis na swoim Instagramie, gdzie wylał żale.

Obecny rząd nie robi nic poza autopromocją i wypełnianiem poleceń hegemona. Nie potrafi wynegocjować żadnych gwarancji dla Polski poza pustymi deklaracjami - zaczyna.

Pawlicki zarzuca rządzącym bierność i bezradność. Twierdzi, że jedyne, co udało się zrobić władzom, to rozdawać sobie nawzajem pieniądze oraz antagonizować społeczeństwo. Gorzkie słowa skierował także do opozycji.

Opozycja drepcze w miejscu, nie proponuje nic poza pustą nic wznosząca krytyką (pisownia oryginalna). Nie ma programu, nie myśli perspektywicznie, nie ma dla Polski żadnej alternatywy. Powtarza te same frazesy od lat - pisze aktor.

39-letni artysta podkreśla, że Polska ma ogromne szanse na na poprawienie życia jej mieszkańców. Jednak wątpi w to, żeby ktokolwiek obecny na scenie politycznej tę szansę potrafił wykorzystać. Pawlicki postanowił zrobić to sam, zadeklarował, że wchodzi do polityki.

W poniedziałek 27 lutego odkryjemy karty! Zapraszam wszystkich, którzy wreszcie chcą zrozumieć, na czym polega prawdziwa polityka! - pisze aktor.

Komentujący przechytrzyli Pawlickiego. Nie będzie debiutu w polityce, będzie serial

Fani Pawlickiego jednak nie dali się nabrać na podniosłe słowa aktora. Zaznaczyli w komentarzach, że 27 lutego to premiera serialu "Wotum nieufności" na antenie Polsatu, zrealizowana na podstawie powieści Remigiusza Mroza. Produkcja została okrzyknięta polskim "House of Cards", a w głównych rolach zobaczymy w niej właśnie Antoniego Pawlickiego oraz Katarzynę Dąbrowską.

Aktor zapowiadający na Instagramie swoją rzekomą polityczną karierę wciela się w rolę Patryka Hauera, wschodzącą gwiazdę prawicy, która walczy o prezydencki fotel.

Co ciekawe, wielu fanów Pawlickiego uwierzyło w jego zaangażowanie i okazało wiele wsparcia. Post na Instagramie najpewniej jest promocją serialu, tak jak sugerują komentarze, jednak gdyby nią nie był, widać aktor znalazłby poparcie i wielu wyborców.

Pawlicki poczynił emocjonalny wpis. Zmiażdżył Putina różnymi obelgami!