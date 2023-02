Król Karol III każdego dnia ma wiele obowiązków związanych z pełnieniem nowej funkcji. Bierze udział w wielu oficjalnych spotkaniach czy wizytach w kraju i za granicą. Często towarzyszy mu królowa małżonka Camilla. Okazuje się, że żona króla ma jedno tajne zadanie. Jest to konieczne, ponieważ media donoszą, że brytyjski monarcha ma skłonności do przedłużania powitań i powolnego tempa.

REKLAMA

Zobacz wideo Król Karol III spotkał się z prezydentem Zełenskim

Królowa małżonka Camilla musi pośpieszać męża podczas oficjalnych spotkań

Na rynku obecnych jest mnóstwo biografii o rodzinie królewskiej. Można się z nich dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o royalsach. Gyles Brandreth, autor książki "Elżbieta: intymny portret", ujawnił, że królowa małżonka Camilla ma wypróbowaną metodę na to, by zmusić gadatliwego męża do zwiększenia tempa podczas oficjalnych spotkań.

Kiedy król Karol III się spóźnia lub mówi za dużo, królowa małżonka Camilla dyskretnie pociąga za tył jego marynarki, czasami dość energicznie - wyznał Brandreth.

To nie jest jedyna metoda, za pomocą której wspiera męża podczas oficjalnych wyjść. Królowa małżonka Camilla wie, jak go uspokoić, gdy ten denerwuje się publicznie, bo na przykład pióro nie działało, tak jak powinno. Podobna sytuacja miała miejsce, gdy podpisywał dokument w zamku Hillsborough w hrabstwie Down. Brandreth w książce zdradził, jaki gest żona wykonuje.

Kiedy król Karol III się denerwuje, królowa małżonka Camilla uspokaja męża, delikatnie masując dłonią jego plecy.

Autor podkreślił też, jak ważna w życiu monarchy jest jego żona.

Królowa małżonka Camilla jest dobrym towarzyszem i najlepszym przyjacielem króla Karola III, a teraz, gdy jego dzieci opuściły dom, jest jedyną osobą na całym świecie, z którą może być całkowicie wolny i otwarty.

Joanna Opozda świętuje urodziny syna. Vincent ma już rok

Zauważyliście kiedyś gesty królowej małżonki wobec męża?