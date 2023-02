Joanna Opozda samodzielnie wychowuje syna Vincenta. Aktorka nie jest już z jego ojcem - Antonim Królikowskim, który zostawił ją, kiedy jeszcze była w ciąży. 22 lutego jego syn celebrytów świętował rok. Jak wygląda maluch?

Joanna Opozda świętuje urodziny Vincenta

Aktorka w każdym tygodniu daje do zrozumienia, że świetnie odnajduje się w roli mamy. Widzimy jej zabawy z Vincentem oraz wspólne spacery. Wzruszona napisała na InstaStories kilka słów do latorośli:

Myślę, że będziesz bardzo mądrym wesołym i wrażliwym chłopcem. I dokładnie taki jest. #roczek

Screen z IG Joanna Opozda https://www.instagram.com/asiaopozda/

Wróciła tym samym do posta z 2022 roku, kiedy ogłosiła na Instagramie narodziny syna. Opozda podkreśliła, że choć nie znali się wtedy długo, to zdążyli dużo razem przejść. Było to poniekąd związane z aferą z udziałem jej byłego partnera (Królikowski miał wówczas związać się z sąsiadką Opozdy).

Aktorka obdarowała syna wieloma prezentami. W dniu urodzin na Vincenta czekały buty, zajęcze uszy, kolorowe balony i bajeczny tort. Syn Opozdy i Królikowskiego został ubrany stosownie do okazji. Mama przyszykowała dla niego elegancki strój. Uwagę zwraca zwłaszcza zdjęcie, na którym widać dużą część twarzy chłopca. Przypomnijmy, że aktorka zwykle stara się nie publikować jego wizerunku.

Screen z IG Joanna Opozda. Vincent https://www.instagram.com/asiaopozda/

W wychowaniu syna Opozda może liczyć na wsparcie swojej rodziny. W rozmowie z Jastrząb post wyznała:

Gdyby nie moja mama, miałabym zdecydowanie ciężej. Dzięki mojej mamie mogę wrócić do obowiązków zawodowych. (...) To nie jest łatwe. Jest do pogodzenia, ale wtedy musimy być na pełnych obrotach. Ja mam tak, że jestem teraz rannym ptaszkiem – mam wszystko ułożone, od rana do nocy, wszystko mam pozapisywane.

Składamy Vincentowi najserdeczniejsze życzenia.

