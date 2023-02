Joanna Krupa i Douglas Nunes przez ostatnie lata wiedli szczęśliwe życie w Stanach Zjednoczonych. Para doczekała się nawet córki, która szybko stała się ich oczkiem w głowie. Niestety, wszystko wskazuje na to, że to koniec ich miłości. Modelka zaczęła nazywać go "ojcem swojego dziecka", przez co media spekulują, że się rozstali. Przypominamy, jak wyglądał ich ślub.

Joanna Krupa i Douglas Nunes pobrali się w Krakowie

Joanna Krupa i Douglas Nunes wzięli w sumie dwa śluby. Pierwszy z nich, cywilny odbył się w Stanach Zjednoczonych z początkiem lipca 2018 roku. Już kilka dni później świeżo upieczeni małżonkowie zjawili się w Polsce i stanęli przed ołtarzem krakowskiego kościoła. Tego dnia celebrytka miała na sobie długą, białą suknię o kroju rybki i welon sięgający do pośladków. W ręku trzymała bukiet kolorowych kwiatów.

Ślub Joanny Krupy i Douglasa Nunesa Instagram @joannakrupa

Po mszy Joanna Krupa i Douglas Nunes zaprosili gości na wesele, które odbyło się w hotelu Starym. Zakochani dojechali na imprezę dość nietypowym środkiem transportu, a mianowicie Melexem. Zdecydowanie częściej widuje się go przewożącego turystów.

Ślub Joanny Krupy i Douglasa Nunesa Instagram @joannakrupa

W tym szczególnym dniu towarzyszyli im między innymi Dawid Woliński, Joanna Jabłczyńska i siostra prowadzącej "Top Model". Na archiwalnych zdjęciach dostrzegamy, że sala została ozdobiona pięknymi kwiatami i świecami. Na ścianach dostrzegamy lampiony, natomiast z sufitu zwisały rośliny. Trzeba przyznać, że całość stworzyła niesamowity klimat.

Ślub Joanny Krupy i Douglasa Nunesa Instagram @joannakrupa

Więcej zdjęć ze ślubu Joanny Krupy i Douglasa Nunesa znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

