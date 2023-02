Madeleine McCann miałaby dziś 19 lat. Podająca się za nią Julia Faustyna z Polski ma 21. Uważa jednak, że jej wiek został sfałszowany w dokumentach. W mediach społecznościowych dziewczyna publikuje zdjęcia, na których jej zdaniem jest podobna do zaginionej Brytyjki. Rodzice Madeleine McCann wielokrotnie odbierali fałszywe sygnały.

Zaginięcie Madeleine McCann. Niektórzy twierdzą, że już została odnaleziona

Madeleine McCann może być Julią z Polski? Rodzice Brytyjki są zaniepokojeni

Tragedia państwa McCann trwa od lat. Ich córka wciąż nie została odnaleziona. 21-letnia Julia Faustyna uważa, że to ona położy kres temu zaginięciu. Zachęca rodziców Brytyjki do wykonania testów genetycznych. W sieci publikuje "dowody" na to, że to ona jest prawdziwą McCann. Jej zdaniem ma pieprzyki w tych samych miejscach oraz rzadką chorobę oka. Uważa, że para, która ją wychowała, jest rodziną zastępczą. Na Instagramie Julię Faustynę śledzi już milion osób. O dziewczynie pisze także zagraniczna prasa. Z The Sun dowiadujemy się, jak na sytuację reagują rodzice McCann - Kate i Gerry.

To powoduje niepotrzebny ból dla Kate i Gerry'ego. Na przestrzeni lat pojawiło się tak wiele fałszywych stwierdzeń i nie potrzebują już więcej.

W sprawie wydali komentarz również rodzice Julii Faustyny. Są zdruzgotani tą sprawą. Twierdzą, że 21-latka kłamie. Oznajmili ponadto, że zmaga się ona z chorobami psychicznymi i od dłuższego czasu nie przyjmuje leków. Podawanie się za zaginioną Brytyjkę może stanowić krok do uzyskania ogromnej sławy. Na facebookowym profilu "Zaginieni przed laty" czytamy:

Julka kiedyś chciała być piosenkarką, modelką. Zawsze chciała być popularna. To, co teraz się dzieje, dało jej milion obserwujących. Boimy się, jak Julia udźwignie to, co nieuniknione. Internet nie zapomina, a oczywiste jest, że Julia nie jest Maddie.

Polka utrzymuje, że jest poszukiwaną McCann. Prywatna detektywka powątpiewa

