Iwona Wieczorek zniknęła w 2010 roku. Lipcowa noc na jednej z dyskotek była ostatnim momentem, kiedy zaginiona była widziana przez znajomych. Koszmar rodziny nadal trwa. Nikt nie wie, co dokładnie stało się wówczas z młodą dziewczyną.

REKLAMA

Zobacz wideo Matka Iwony Wieczorek w 2013 roku

Ostatnie wiadomości od Iwony Wieczorek. Skłamała, gdzie jest. "Czekam"

Iwona Wieczorek trafiła w ręce porywaczy? Mama przeczytała SMS-y

Zaginiona wybrała się na sopocką dyskotekę. Miała wówczas 19 lat. Odłączyła się od znajomych po kłótni i postanowiła samodzielnie wrócić do domu. Niestety jej rodzina więcej nie ujrzała Wieczorek. Mama zaginionej szukała pomocy u detektywów i jasnowidzów. Otworzyła się ponadto przed dziennikarzem Januszem Szostakiem, który na temat sprawy napisał dwie książki. "Super Express" wrócił do rozmowy mamy Wieczorek z autorem publikacji. Dużo mówiło się o rzekomym przewiezieniu dziewczyny do niemieckiego domu publicznego. Kobieta jednak uważa co innego:

Wersja z domem publicznym również nie jest prawdopodobna. Nawet jeśliby coś takiego się stało, przecież z tych usług korzystają też Polacy. Ktoś by ją rozpoznał i dał znać. Bardzo często dostawałam SMS-y, niekiedy w środku nocy, że na przykład porwano ją i sprzedano na organy. Jakieś totalne bzdury.

Teorii na temat zaginięcia Wieczorek jest wiele. Jasnowidz Jackowski, do którego zgłosiła się mama zaginionej, początkowo przekonywał, że zna istotne dla sprawy informacje. Po wydaniu książki Szostaka wycofał się jednak ze śledztwa. Uważa, że mama Iwony Wieczorek nie ma o nim dobrego zdania.

Ciało Iwony Wieczorek w Rosji lub na Litwie? Dziennikarz o możliwym scenariuszu

Zobacz też: Zatokę Sztuki wiązano z zaginięciem Iwony Wieczorek. Jest wyrok sądu w sprawie niesławnego lokalu