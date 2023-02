Joanna Krupa już jakiś czas temu wspominała, że z mężem chodzą na terapię. Zabrała go tam, żeby przepracować problemy, jakie się między nimi pojawiały. "Nieraz mamy trzecią osobę, z którą lubimy rozmawiać" - mówiła w rozmowie z Pudelkiem, a więcej przeczytacie o tym TUTAJ. Teraz okazało się, że prawdopodobnie nie uratowali związku. Plotek dowiedział się, co mogło być przyczyną potencjalnego kryzysu. Ponoć biznesmen źle znosił częste podróże modelki do Polski. Jak na razie żadne z nich nie odniosło się oficjalnie do doniesień. Za to my sprawdziliśmy, kiedy małżonkowie opublikowali ostatnie wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych.

Joanna Krupa rozstała się z mężem? Już nie dodają wspólnych zdjęć

Jak to bywa w dzisiejszych czasach, łatwo jest czasami wyciągnąć informacje na podstawie publikowanych materiałów w mediach społecznościowych. Kilka razy pojawiały się doniesienia, że jakaś para przechodzi kryzys, bo przestali się obserwować na Instagramie. Takie domysły pojawiły się np. w przypadku Sandry Kubickiej i Barona, którzy do tej pory są razem. Joanna Krupa dalej śledzi profil Douglasa Nunesa, a on jej. Jednak na próżno szukać ich nowych wspólnych zdjęć.

Na profilu na Instagramie biznesmena pojawiają się nowe posty - najczęściej ich bohaterką jest córka (najnowsze ujęcie z Ashą z 18 lutego zostało zrobione w Los Angeles). Ostatnie kadry z Joanną Krupą pochodzą z listopada. Rodzina spędzała czas na plaży:

Ostatnie wspólne zdjęcia Joanny Krupy z mężem na jego profilu na Instagramie Screen z Instagram.com/ nunes451

Także Joanna Krupa opublikowała ostatnie wspólne zdjęcie z mężem w listopadzie.

I to jest koniec w Miami. Do następnego razu - napisała wtedy.

Co więcej, minione niedawno Walentynki nie były dla pary zbytnią okazją do okazania sobie publicznie uczuć na Instagramie. Joanna Krupa uczciła ten dzień, ale dodała zdjęcia córki i to ją nazwała "swoją Walentynką".