W mediach od jakiegoś czasu głośno jest o emeryturach gwiazd. Celebryci narzekają na niskie świadczenia od państwa, a komentatorzy dzielą się na tych, którzy dostrzegają błędy w systemie i tych, którzy uważają, że osoby publiczne powinny wcześniej myśleć o zabezpieczeniu swojej przyszłości.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Dowbor o emeryturze

Jak politycy wyglądali w młodości? Trudno ich rozpoznać. Joe Biden to niezłe ciacho

Jarosław Kaczyński ma ogromną emeryturę. Większość Polaków może o takiej pomarzyć

Oświadczenia majątkowe publikują także polscy politycy. Jak się okazuje, emerytura prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego dla większości seniorów w naszym kraju jest zupełnie nieosiągalna.

Jak podaje portal money.pl, prezes PiS w 2020 roku dostał z ZUS-u prawie 86 tysięcy złotych. Oznacza to, że polityk otrzymuje około siedmiu tysięcy złotych miesięcznie.

Co więcej, do dochodów ujawnionych przez polityka w 2020 roku należało doliczyć również stałą pensję wynikającą z aktywności zawodowej. I to niejedną. Kaczyński pobierał wówczas dwa wynagrodzenia - za działalność parlamentarną oraz pełnienie funkcji wicepremiera.

Oprócz tego Kaczyński ujawnił, że jest właścicielem jednej trzeciej domu o wartości półtora miliona złotych, a jego oszczędności wynoszą 143 tysiące.

Jak liczy serwis money.pl, za diety i dodatki poselskie Kaczyński otrzymał dwa lata temu aż 100 tysięcy złotych, a za pełnienie funkcji wicepremiera od października 2020 roku wpłynęło na jego konto kolejne 42,5 tysiąca złotych. Razem daje to miesięczną pensję w wysokości przeszło 14 tysięcy złotych.

Radna PiS-u przyszła na sesję w stroju anielicy. Internauci: Zbuntowany anioł