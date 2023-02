Joe Biden zwrócił się do Agaty Dudy. Ze sceny padło wyznanie miłości

Wizyta Joe Bidena w Polsce wzbudziła wiele emocji i była szeroko komentowana nie tylko w polskich, ale także światowych mediach. Prezydent Stanów Zjednoczonych wygłosił w Warszawie przemówienie, którego z zapartym tchem słuchały tłumy, w tym Kinga Rusin, która prawdopodobnie przyleciała do ojczyzny specjalnie na tę okazję. Amerykańska głowa państwa wielokrotnie chwaliła nasz kraj i podkreślała zaangażowanie Polaków w pomoc Ukraińcom. W pewnym momencie Biden zwrócił się ze sceny do pierwszej damy. Co powiedział?

Joe Biden zwrócił się do Agaty Dudy. Ze sceny padły wymowne słowa

Punktem kulminacyjnym wizyty Joe Bidena w Polsce było otwarte przemówienie, które amerykański prezydent wygłosił w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Eksperci porównali je do wystąpienia Johna F. Kennedy’ego czy Ronalda Reagana w Berlinie.

W obliczu okrutnego bombardowania przez Rosję stoimy za milionami uchodźców tej wojny, którzy znaleźli gościnę w USA i Europie, szczególnie tu w Polsce. Zwykli ludzie w całej Europie zrobili, co mogli, aby pomóc i robią to nadal - mówił ze sceny polityk.

W pewnym momencie Joe Biden zwrócił się bezpośrednio do Agaty Dudy. Prezydent Stanów Zjednoczonych podziękował pierwszej damie za działania na rzecz pomocy humanitarnej.

Polski biznes i społeczeństwo obywatelskie, w tym pierwsza dama Polski, która jest tu dziś wieczorem, przewodzili z sercem i determinacją, pokazując wszystko, co dobre w ludzkim duchu. Pierwsza damo, kochamy panią - powiedziała amerykańska głowa państwa.

Agata Duda mogła poczuć się wyróżniona. Żona polskiego prezydenta aktywnie angażowała się w pomoc ukraińskim uchodźcom.

