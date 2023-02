Licealiści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku postanowili w wyjątkowy sposób rozpocząć studniówkę. Ku zaskoczeniu wszystkich, tuż po polonezie uczniowie z klasy 4b wyszli na środek, aby przedstawić swój układ taneczny. Występ został nagrany i opublikowany w mediach społecznościowych szkoły. Nagranie obiegło Internet i zdobyło same pozytywne komentarze.

Maturzyści zaskoczyli wszystkich na studniówce

Do swojego układu uczniowie 4b wybrali piosenkę rapera Coolio, "Gangsta's Paradise". Jest ona kojarzona głównie z filmem "Młodzi gniewni" z lat 90. Tuż przed występem wydało się, że jedna osoba wiedziała, że na studniówce pojawi się gwóźdź programu. Był to wychowawca klasy, wicedyrektor Arkadiusz Tabacki. Nauczyciel zatańczył z maturzystami, co dodatkowo ucieszyło uczestników balu.

Internauci są zachwyceni kreatywnością licealistów

Gdy uczniowie poprosili o chwilę uwagi, wszyscy zgromadzeni byli zaciekawieni, co się stanie. Uczestnicy zostali miło zaskoczeni. Nietypowy występ spotkał się również z dobrym odzewem ze strony Internautów. Pod postem na Facebooku szkoły pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy.

Byliście genialni! A pan profesor zdecydowanie był królem imprezy.

Cudowni młodzi ludzie i wspaniały wychowawca. Brawo.

Coś pięknego i wspaniały wychowawca, gratulacje za pomysł.

Mistrzostwo.

Choć taniec trwał tylko kilka minut, na pewno pozostanie w pamięci na długo. Maturzyści będą mieli co wspominać.

Pamiętacie swoje studniówki?

